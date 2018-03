FPK-LPO Ragger: Freiheitliche stellen Weichen für Nationalratswahl

Zweitägige Klausur im Lavanttal - Breite Diskussion über verschiedene Themenbereiche - Reformgruppen nehmen Arbeit auf - Gegenpol zu Rot/Schwarz/Grün

Klagenfurt (OTS) - Im Rahmen einer zweitägigen Klausur in Bad St. Leonhard im Lavanttal haben die Freiheitlichen in Kärnten die Weichen für die bevorstehende Nationalratswahl gestellt. Gemeinsam mit dem freiheitlichen Klub und den Nationalratsabgeordneten sowie sämtlichen Funktionsträgern wurden die thematischen Schwerpunkte für die Zukunft definiert.

Es seien vor allem die Themen Arbeitsplätze, Bildung, Kosten des täglichen Lebens, Sicherheit/Zuwanderung und Familie, welche die freiheitliche Politik kennzeichnen werden. "Es geht darum, sich als klarer Gegenpol zu Rot, Schwarz und Grün zu positionieren, kantige Oppositionspolitik zu betreiben und vorhandene Missstände aufzuzeigen", macht der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger deutlich. Die Freiheitlichen seien gut aufgestellt und haben mit einer inhaltlichen Neuausrichtung viel zu bieten.

Auch freue es den Parteichef, dass nun der Prozess der Bildung der Reformgruppen abgeschlossen ist und so ein wichtiger Schritt in Richtung Neuausrichtung der Partei gesetzt werden konnte. In den Bereichen Bildung, Familien und Generationen; Regionale Entwicklung; Soziales und Gesundheit; Sicherheit und Asyl; Umwelt, Erneuerbare Energie und Landwirtschaft sowie Arbeitsmarkt und Wirtschaft werden ab sofort wesentliche Themen der Freiheitlichen strukturiert behandelt und ausgearbeitet werden. "Die Reformgruppen werden einen wesentlichen Beitrag zur neuen Struktur und Ausrichtung der Partei leisten und unsere Gesinnungsgemeinschaft gerade im Hinblick auf die bevorstehende Nationalratswahl schlagkräftig machen", so Ragger.

