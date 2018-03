ÖSTERREICH: Justizministerin kündigt "große Mietrechtsreform" mit Start vor dem Sommer an

Koalitions-Krach scheint programmiert - Karl: Mietzins-Obergrenze oder Begrenzung der Zuschläge "kommt nicht"

Wien (OTS) - In das den Wahlkampf beherrschende Thema "Wohnen"

kommt neue Dynamik. In einem Interview in der morgigen Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntags-Ausgabe) kündigt Justizministerin Beatrix Karl erstmals offiziell den Start einer "großen Mietrechtsreform" an. Karl in ÖSTERREICH: "Ich plane so rasch wie möglich eine große Mietrechts-Reform. Unser Mietrecht ist jetzt 30 Jahre alt, es ist immer wieder ein bisschen verändert worden, aber es ist nie eine große Reform erfolgt. Das Resultat ist leider, dass das Mietrecht heute nicht mehr verständlich ist."

Karl kündigt in ÖSTERREICH an, noch vor dem Sommer eine Reformgruppe einzusetzen, die die Grundlagen des neuen Gesetzes erarbeiten soll. Karl in ÖSTERREICH: "Ich will jetzt noch vor Sommer eine Reformgruppe einsetzen, in der die Vertreter der Mieter und auch der Vermieter an einem Tisch sitzen. Das soll im Sinne der Sozialpartnerschaft eine große Reformpartnerschaft werden. Danach soll es nicht länger als ein Jahr zum neuen Gesetz dauern."

Den Wünschen von SPÖ, Grünen und Arbeiterkammer erteilt Beatrix Karl im ÖSTERREICH-Interview freilich von vornherein eine Absage, womit der nächste Koalitionskrach fast programmiert scheint. Karl in ÖSTERREICH: "Eine Mietzins-Obergrenze wird es nicht geben - das wäre kurzsichtig und kontraproduktiv. Das würde nur bewirken, dass Wohnungen leer stehen, dass nicht mehr gebaut wird, weil die Vermieter keinen Gewinn mehr machen. Wir brauchen mehr Angebot - jede Mietzins-Obergrenze führt nur zu einer Verknappung des Angebots."

Auch der SPÖ-Forderung nach Begrenzung der Zuschläge zum Richtwert erteilt Karl eine klare Absage: "Auch eine Begrenzung der Zuschläge kommt nicht, weil auch das eine Mietzins-Obergrenze bedeutet, die kontraproduktiv ist. Wofür ich aber bin, ist mehr Transparenz in den Mietverträgen, etwa bei Zu- und Abschlägen. Es freut mich, dass die SPÖ zu unserem Vorschlag Zustimmung signalisiert. Wir wollen ein Mietrecht, in dem alle Zu- und Abschläge transparent werden. Das heißt: Sie werden künftig in Mietverträgen ganz genau sehen, wie viel Zuschlag zahle ich wofür, wie viel ist der Lagezuschlag, wie viel ist für Renovierung. Künftig wird jeder Zuschlag klar ausgewiesen sein."

