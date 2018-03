Franziskus: Tratsch-Verbreiter in der Kirche sind destruktiv

Papst gegen Unsitte, nur halbe Wahrheit zu sagen, Ruf einer Person zu schädigen oder falsche Dinge zu behaupten, um damit "einen Mitmenschen umzubringen"

Vatikanstadt, 18.05.13 (KAP) "Geschwätzigkeit" und Tratsch sind nach Worten von Papst Franziskus "destruktiv", vor allem in der Kirche. "Desinformation, Diffamierung und Verleumdungen sind Sünden", sagte er am Samstag bei seiner Frühmesse in der Kapelle von Santa Marta.

Ausdrücklich wandte sich Franziskus gegen die Unsitten, nur die halbe Wahrheit zu sagen, den Ruf einer Person zu schädigen oder schlichtweg falsche Dinge zu behaupten - und damit "einen Mitmenschen umzubringen". Gerade Christen sollten sich davor hüten, sich in das Leben anderer einzumischen, sagte der Papst.

Geschwätzigkeit schade in besonderer Weise der Gemeinschaft der Kirche. "Dem Teufel gefällt das", hob der Papst hervor. Statt sich gegenseitig herunterzumachen sollte man sich fördern und aufbauen. Tratsch möge am Anfang schön wirken, letztlich ruiniere er jedoch die Seele. Es erinnere etwas an die Gesinnung des Brudermörders Kain - man könne seinen Bruder auch mit Worten umbringe, so der Papst in seiner Morgenmesse.

An dem Gottesdienst waren unter anderen zahlreiche Studenten der Lateran-Universität mit ihrem Rektor Enrico dal Covolo anwesend.

