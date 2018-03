FP-Strache zu Häupl: Bürgermeister hat mit der Realität offenbar abgeschlossen!

Die Aussagen des völlig abgehobenen Sozialisten sind der blanke Hohn für die Bürger

Wien (OTS/fpd) - 120.000 Wienerinnen und Wiener sind arbeitslos, mehr als 300.000 müssen ihr Leben an oder unter der Armutsgrenze fristen. Die Anzahl der Mindestsicherungsbezieher ist in den vergangenen fünf Jahren um 40 Prozent angestiegen, die Kaufkraft der Bürger seit der Euro-Einführung um bis zu 35 Prozent gesunken. Die Schlussfolgerung des roten Bürgermeisters im heutigen ORF-Mittagsjournal: "Im Prinzip geht es uns ja nicht schlecht." FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache ist empört: "Häupl sieht offenbar nur noch sich selbst mit seinem knapp 17.000 Euro-Monatsbezug und die Handvoll Günstlinge in seiner unmittelbaren Umgebung, die teils sogar noch viel mehr verdienen. Von den Sorgen und Nöten der Normalbürger hat er längst keine Ahnung mehr!"

Dass die SPÖ in Wien ganz massiv den Werbe-Slogan "SPÖ. Partei der Arbeit." plakatiert, sei angesichts der Tatsache, dass Häupl am laufenden Band neue Arbeitslosen-Rekorde produziert, ein Schlag ins Gesicht der Bürger. "Die katastrophale Lage auf teuren Plakaten schönzufärben, ist ein Armutszeugnis für die Wiener Sozialisten, aber besonders natürlich für Häupl, der seit 20 Jahren Bürgermeister ist und damit die Verantwortung für die Entwicklung trägt", so Strache.

Die Realitätsverweigerung gehe bei Häupl schon so weit, dass er Tatsachen, wie etwa jene, dass sich junge Menschen systematisch von der SPÖ abwenden und in das Lager der Freiheitlichen wechseln, einfach abstreitet. Strache: "Das passt halt ebenso wenig in sein Weltbild wie der Umstand, dass gerade die Wiener SPÖ unter seiner Führung ihre ehemalige Mobilisierungsstärke in dramatischer Weise verloren hat. Das hat sich ja etwa jüngst bei der Wehrpflicht-Abstimmung gezeigt, wo sogar mehr Niederösterreicher dem falschen Weg Häupls gefolgt sind als Wiener."

Die fixe Überzeugung, dass die SPÖ und Werner Faymann die kommende Nationalratswahl spielend gewinnen und mit der ÖVP weit über 50 Prozent der Stimmen kommen werden, trage auch nicht gerade dazu bei, Häupl noch ernst zu nehmen. "Wir Freiheitliche kümmern uns um die Bürger und ihre Interessen. Nicht nur vor der Wahl, sondern konsequent seit dem Jahr 2005", erklärt Strache. Er ist überzeugt:

"Die Österreicherinnen und Österreicher lassen sich von einer Partei, die permanent Politik gegen sie macht, auch mit viel teurer Werbung nicht einlullen. Der Herr Faymann wird am 29. September ebenso sein blaues Wunder erleben wie der Herr Häupl." (Schluss)

