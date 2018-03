BZÖ-Tscharnutter: "SPÖ-Häupl leidet an Realitätsverlust"

"SPÖ verharmlost permanent die hohen Arbeitslosenzahlen in Österreich"

Wien (OTS) - "Wiens Bürgermeister Häupl leidet an Realitätsverlust". Mit diesen Worten kommentierte BZÖ-Wien Bündnisobmann Michael Tscharnutter, die Ansage Häupls, dass Faymann auch nach der NR-Wahl Bundeskanzler bleiben wird und dies trotz der massiven Wahlverluste bei den Landtagswahlen in Salzburg und Tirol. "20 Jahre Vorsitzender der Wiener SPÖ zu sein, scheinen bei Michael Häupl nun schön langsam echte Spuren zu hinterlassen. Häupl würde wahrscheinlich nicht einmal merken, wenn sein Koalitionspartner das ganze Wiener Rathaus mit grüner Farbe anmalen würde", so Tscharnutter weiter.

Auch Häupls Aussage, "Österreich stehe bei der Arbeitslosigkeit gut da", stimme nicht. "Die Arbeitslosigkeit explodiert und Österreich droht immer mehr vom Musterland zu einer weiteren europäischen Problemzone zu werden. Faymann, Häupl und Hundstorfer haben aber nichts anderes zu tun, als permanent die Arbeitslosenzahlen schönzureden - fast 400.000 Arbeitslose in Österreich sprechen aber eine andere Sprache. Es wird daher Zeit, dass der Wiener Bürgermeister bald von der Politbühne abtritt, denn Häupl war, ist und bleibt ein Garant für enorme Belastungen und kompletten Stillstand", sagte Tscharnutter.

