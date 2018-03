VP Juraczka ad Häupl: Launiges Gespräch ohne Wienbezug

Wien (OTS) - "Während Bürgermeister Michael Häupl noch am 1. Mai 2012 Rot-Grün als Vorbild für den Bund bezeichnete, kommen die Grünen heute in seinen Überlegungen nicht einmal mehr im Rahmen einer Dreier-Koalition vor. Offenbar ist die Liebe zu den Grünen stark erkaltet", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka zu Häupls Auftritt im Journal zu Gast.

Manfred Juraczka: "Da Michael Häupl berufsbedingt jetzt nicht mehr so viel Zeit mit seiner Intima Gabi Burgstaller verbringen wird, hat er jetzt hoffentlich mehr Muße, sich wieder mit den Niederungen der Landespolitik auseinander zu setzen. Immerhin ist Michael Häupl ja nach wie vor Bürgermeister und damit für die Rekordarbeitslosigkeit, das explodierende Defizit und die Gebührenlawine in Wien hauptverantwortlich!"

