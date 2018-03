Olivenöl-Verbannung: BZÖ-Widmann: "Weitere Bevormundung der Bürger durch EU"

Wien (OTS) - "Ab 1. Jänner 2014 verbannt Brüssel offenes Olivenöl von den Restauranttischen - das ist eine weitere Bevormundung der Bürger durch die EU", kritisierte heute BZÖ-Bündnissprecher und Umweltsprecher Abg. Mag. Rainer Widmann.

"Die legendäre Gurkenkrümmungsverordnung war bisher Sinnbild der überbordenden EU-Bürokratie, aber diese Schnapsidee aus dem Hause "Brüsseler feine Ideenküche" schlägt endgültig dem Fass den Boden aus. Als nächstes kommt sicher ein Verbot des in vielen Lokalen stets offen servierten Hausweins oder eine Initiative zur Kennzeichnung von Salz und Pfeffer. Das einzige, was diese unsinnige Regelung bringen wird, ist mehr Abfall von Lebensmitteln, noch mehr Müll und noch mehr Verpackungen", kritisierte Widmann und abschließend: "Die EU soll sich lieber darum kümmern, dass keine Giftstoffe in die Umwelt bis hin zum Menschen kommen - Stichwort das aktuelle Bienensterben".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ