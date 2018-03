Krainer: Verpflichtendes Frühwarnsystem für Banken kann kostspielige Bankenrettungen für den Steuerzahler vermeiden

Wien (OTS/SK) - Ein verpflichtendes Frühwarnsystem für Banken einzuführen, wo die Banken dabei jedes Jahr einen Rettungsplan erarbeiten und vorlegen müssen, für den Fall, dass sie in Schieflage geraten, hält SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer für einen weiteren Schritt für mehr Bankenstabilität. Das neue Bankensanierungsgesetz, das am Dienstag auf Initiative der SPÖ im Ministerrat beschlossen wird, kann dazu beitragen, dass rechtzeitig eingegriffen und somit für den Steuerzahler kostspielige Bankenrettungen vermieden werden könnten, wie auch SPÖ-Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in der gestrigen "Zeit im Bild" und in der Tageszeitung "DerStandard" betonte. "Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen künftig nicht mehr für Bankenrettungen aufkommen müssen, um eine Systemkrise zu verhindern. Wenn man früher eingreift, heißt das meistens auch, dass man rechtzeitig eingreift und Folgekosten minimiert", betonte Krainer abschließend gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. (Schluss) mis

