Schwarze Sulm: "Voves ist feig und macht sich schuldig!"

Werner Kogler: "Umweltministerium fordert von der Landesregierung rasche Entscheidung und drängt Voves zu handeln" - Kundgebung am kommenden Mittwoch in Schwanberg!

Wien (OTS) - Scharfe Worte gegen Landeshauptmann Voves findet heute der Vize-Klubobmann der Grünen im Parlament und Landessprecher der Grünen Steiermark, NAbg. Werner Kogler, bei den Protesten gegen die Kraftwerkspläne an der Schwarzen Sulm in Schwanberg: "Voves ist feig und macht sich schuldig - er entscheidet nicht und stellt sich in sozialistischer Tradition auf die Seite der "Betonierer" - obwohl er es in der Hand hätte, ein einmaliges steirisches Naturjuwel zu schützen!" Kogler verweist darauf, dass auch "das Umweltministerium von der Landesregierung eine rasche Entscheidung fordert und Voves zum Handeln drängt: Das Ministerium versteht die Vovessche Verzögerungstaktik nicht!"

"Wenn Voves die Natur und deren Schutz schon so egal sind, dann sollte er wenigstens volkswirtschaftlich verantwortlich handeln und die SteuerzahlerInnen schützen: Die Europäische Union hat völlig zurecht ein Verfahren gegen die Republik und damit gegen die Untätigkeit der steirischen Behörden eingeleitet - Strafzahlungen in Millionenhöhe sind wahrscheinlich!" warnt Kogler weiter.

Am kommenden Mittwoch (22. Mai) rufen die Grünen gemeinsam mit dem Arbeitskreis zum Schutz der Koralpe, dem WWF, dem Umweltdachverband und the breakery tbc nun zur "Rettet die Schwarze Sulm"-Kundgebung nach Schwanberg. Beginn ist um 18.00 Uhr am Schwanberger Hauptplatz.

Hintergrund: Die Schwarze Sulm gehört zu den letzten vier Prozent der unberührten Fließstrecken, die es in Österreich noch gibt. Das Gebiet ist zwar als Europaschutzgebiet ausgewiesen und für die Gewässerqualität gilt das Verschlechterungsverbot - aber dennoch hat das Land Steiermark positive Bescheide für den Bau eines Wasserkraftwerks erlassen!

Seit 17. Mai wird jetzt direkt an der Schwarzen Sulm gegen den Baustart protestiert um den Kraftwerksbau zu verhindern. Aktuelle Informationen dazu sind laufend auf der Facebookseite www.facebook.com/rettetdieschwarzesulm zu finden.

