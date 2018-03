BZÖ-Haubner: "Faymann muss Lehrerdienstrecht zur Chefsache erklären"

Haubner kritisiert, dass Kindergärtnerinnen keine Uni-Ausbildung bekommen

Wien (OTS) - "Faymann muss das Lehrerdienstrecht zur Chefsache erklären." Mit diesen Worten kommentierte heute BZÖ-Bildungssprecherin Abg. Ursula Haubner den Umstand, dass eine Einigung beim Lehrerdienstrecht nach wie vor nicht in Sicht ist und nur Streit in dieser Frage herrscht.

"Unterrichtsministerin Schmied schafft es seit Beginn ihrer Amtszeit einfach nicht, sich gegenüber der Lehrergewerkschaft und sich gegen die Blockierer innerhalb der ÖVP durchzusetzen. Schließlich ist Faymann der Bundeskanzler und wenn ihm an einem neuen Lehrerdienstrecht wirklich etwas liegt, muss er nun in die Bresche springen. Daher muss Faymann der Unterrichtsministerin helfen und endlich einen großen politischen Druck erzeugen, damit die ÖVP ihre Blockadepolitik in dieser Frage aufgibt", forderte Haubner.

Kritik übte Haubner auch an der geplanten Vorgangsweise der Regierung, dass nun - entgegen früheren SPÖ- und ÖVP-Ankündigungen -Kindergartenpädagoginnen nicht an Hochschulen oder Universitäten ausgebildet werden. "In Finnland müssen Kindergärtnerinnen eine forschungsbasierte Master-Ausbildung absolvieren und das brauchen wir in Österreich auch. Aber nicht einmal eine grundsätzliche Erklärung für eine derartige Vorgangsweise ist in der Ausbildung Neu drinnen", so Haubner abschließend.

