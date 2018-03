15. Abschlussturnier "Schach im Hort"

Regelmäßige Schachtrainings unterstützen Ausdauer, Konzentration und Merkfähigkeit

Wien (OTS) - Bei einem Schachturnier vergangenen Freitag, konnten sich alle BesucherInnen davon überzeugen, dass das "Königliche Spiel" noch immer - auch die Jugend - fasziniert. Insgesamt 188 Hortkinder aus 27 Wiener Horten trafen sich unter dem Ehrenschutz von Stadtrat Christian Oxonitsch und dem Brigittenauer Bezirksvorsteher, Hannes Derfler, zum gemeinsamen Spiel in der Volkshalle im Wiener Rathaus.

"Neben dem Spaß, den die Kinder sichtlich hatten, stärkt Schach spielen auch soziale und emotionale Kompetenzen sowie kognitive Fähigkeiten", zeigte sich Stadtrat Christian Oxonitsch begeistert von den jungen Schach-Profis. "Begonnen wurde im Herbst 1998, in einem Hort in der Vorgartenstraße in der Brigittenau. Heute nehmen junge Menschen aus den Horten der Stadt Wien von den unterschiedlichsten Bezirken an der Aktion teil", freut sich Bezirksvorsteher Hannes Derfler. Mittlerweile betreuen 15 TrainerInnen über 400 Kinder aus 27 Horten.

Damit die Kinder auch mit dem nötigen Know-How zu dem Turnier kommen, gibt es regelmäßige Schachtrainings, unter Aufsicht ausgebildeter SchachtrainerInnen und HortpädagogInnen, in den Räumen der jeweils teilnehmenden Horte.

Im Zuge dieses Trainings wird spielerisch die Ausdauer, Konzentration und Merkfähigkeit sowie die Fähigkeit zum logischen und vorausschauenden Denken gestärkt.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/



Sabine Cizek

Wiener Kindergärten (MA 10)

Mobil: 0676 8118 90295

E-Mail: sabine.cizek @ wien.gv.at