Begrünte Dächer und Photovoltaik zusammen haben Zukunft

Wien (OTS) - Die Stadtbaudirektion der Stadt Wien setzt in Energiefragen und hinsichtlich Stadtplanung auf eine weitere zukunftsträchtige Strategie, nämlich nicht nur Solarenergie zu nutzen und den Grünanteil auf Dächern wesentlich zu erhöhen, sie will beides kombinieren. Denn vor allem im Zusammenwirken beider Technologien ergeben sich etliche nützliche Aspekte. Dabei liegen die Vorteile dieser Kombination klar auf der Hand. Das begrünte Dach ist gleichzeitig die Halterung für die darüber angebrachten Photovoltaikpaneele. Durch den Grünanteil werden die Module der Photovoltaikanlage gekühlt und es kommt zu einer deutlichen Verbesserung der Leistung. Die Befestigung der Photovoltaikanlage schont im Gegensatz zu herkömmlichen Montagen von Paneelen auf nackten Bitumen, Ziegel-, Kies- oder Metalldächern die Dachhaut. Hier können zudem auch kleine Tiere ihren Lebensraum finden, vor allem aufgrund der Bildung von schattigen Bereichen mit unterschiedlicher Feuchtigkeit. Das Haus, auf dem diese zukunftsträchtige Kombination eingesetzt wird, ist vor der Witterung besser geschützt und die Pflanzendecke bindet Staub und filtert Schadstoffe der Luft.

Begrünte Dächer halten länger

Je nach Art des Daches können dort Temperaturschwankungen bis zu 100 Grad Celsius entstehen, was zu einer sehr intensiven Beanspruchung des Dachaufbaus beiträgt. Dachbegrünungen können diese Schwankungen um bis zu 40 Prozent minimieren. Die Dachhaut wird einfach vor mechanischen Beschädigungen, UV-Strahlen und aggressiven Luftschadstoffen geschützt. Zudem bildet das Gründach einen Speicher, der Regenwasser bis zu 90 Prozent zurückhält und erst mit der Zeit mittels Verdunstung an die Umwelt abgibt. Die Folge: Die Kanalisation wird entlastet und das Stadtklima positiv beeinflusst. Der Verdunstungseffekt bedeutet Abkühlung im Sommer und im Winter wirkt das Substrat des Gründachs als Wärmedämmung.

Darüber hinaus sind Gründächer zum Erholen da und eignen sich im übertragenen Sinn auch als Lärmschutz. Denn sie absorbieren durch die strukturierte organische Oberfläche Schallwellen, was lärmmindernd wirkt.

Kosten für die Umsetzung der Kombination Gründach und Photovoltaik sind überschaubar

Nicht zuletzt aufgrund der Fördermöglichkeiten bei einer Errichtung und Instandhaltung einer Photovoltaikanlage auf einem Gründach halten sich die Kosten in Grenzen. Zum einen belegen Studien, dass der Unterschied bei der Herstellung und Instandhaltung eines Gründachs im Vergleich zu einem Kiesdach nur sehr gering ist. Man geht bei Wohnbauten von einer monatlichen Mehrbelastung von nicht einmal zwei Euro pro Wohnung aus. Zum anderen fördert der Bund im Rahmen des Klima- und Energiefonds die Errichtung von PV-Anlagen, weil diese dem Einsatz von fortschrittlicher Technik zur Stromerzeugung dienen.

http://www.pv2013.at/

Für Anlagen über 5kWp gibt es auch eine Förderung des Landes Wien:

http://www.ots.at/redirect/oekostrom2

Die Wiener Stadtgärten fördern die Begrünung von Dächern:

http://www.ots.at/redirect/dachbegruenung

