"Adolf Frohner. Psycholandschaften" im Forum Frohner und "Raffael Rheinsberg. Die Seele der Dinge" im Kunstraum Stein eröffnet

Krems (OTS) - Am Freitag, 17. Mai 2013, wurden die Ausstellungen "Adolf Frohner. Psycholandschaften" im Forum Frohner und "Raffael Rheinsberg. Die Seele der Dinge" im Kunstraum Stein eröffnet. Die Schau "Adolf Frohner. Psycholandschaften" konzentriert sich auf die Naturdarstellung in Frohners Werk, die bereits seit den 1960er-Jahren eine wichtige Rolle in seinem CEuvre spielte.

Der deutsche Objekt- und Installationskünstler Raffael Rheinsberg, der im Kunstraum Stein zu sehen ist, sammelt Relikte, die Zeugnis ablegen von Geschichte und Geschichten vergangener Zeiten und verhilft seinen Fundstücken aus dem Areal der voestalpine Krems zu neuem "Sprechen".

