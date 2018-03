Anschober will durch Allianz aller Bundesländer Druck auf Bundesregierung für Schutz der Bienen erhöhen

Linz (OTS) - Am 25.Juni wird der Agrarausschuss des Nationalrates über ein endgültiges Verbot aller bienengefährdender Pestizide entscheiden. Unmittelbar davor findet am 14.Juni die Konferenz der UmweltreferentInnen aller Bundesländer - diesmal in Wien - statt. Anschober: "Ich habe daher eine Initiative gestartet und einen Antrag eingebracht, der das endgültige Verbot aller bienengefährdenden Pestizide, verbindliche Fruchtfolgen sowie Entschädigungen für geschädigte ImkerInnen und für LandwirtInnen, die durch die Umstellung Ausfälle haben, beinhaltet. Nachdem diese Woche bereits die Landtage der Steiermark und Oberösterreich sich für ein Verbot durch die Bundesregierung angeschlossen haben, wäre es ein eindrucksvolles Signal, wenn sich alle Bundesländer dieser Forderung anschließen würden".

Anschober verweist darauf, dass mittlerweile alle ExpertInnen darüber einig seien, dass die bienengefährdenden Pestizide eine wesentliche Mitursache für das Bienensterben sind, ihre Orientierung und ihr Immunsystem schädigen. Anschober: "Oberösterreich ist mit über 6000 ImkerInnen und rund 90.000 Bienenvölkern das Bienenland Nr. 1 in Österreich. Bienen sind ein zentraler Bestandteil unseres Ökosystems. Die EU-Kommission wird kommende Woche ein befristetes Moratorium für den Einsatz bienengefährdender Pestizide vorlegen und den Nationalstaaten die Möglichkeit geben, darüber hinaus zu gehen. Dies muss Österreich auch machen. Denn wirksamen Schutz gibt es nur durch ein unbefristetes Verbot. Das grün regierte Baden-Württemberg zeigt in einer vergleichbar kleinstrukturierten Landwirtschaft seit zwei Jahren, dass das konsequente Verbot umsetzbar ist und die Probleme durch eine verbindliche Fruchtfolge gelöst werden können. Dies muss auch der Weg für Österreich sein."

