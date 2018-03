Adipositas-Tag: Dicke Kinder haben geringere Chance auf ein gesundes Leben

ÖÄK-Ernährungsexperte Widhalm: Übergewicht unbedingt ernst nehmen

Wien (OTS) - "Ist ein Kind erst einmal übergewichtig, fällt die Ernährungsumstellung schwer", warnte Universitätsprofessor Kurt Widhalm, Referent für Ernährungsmedizin der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), in einer Aussendung am Samstag anlässlich des europäischen Adipositas-Tages. Übergewicht ist EU-weit die häufigste Gesundheitsstörung im Kindesalter, 15 Millionen Kinder leiden an Adipositas. In Österreich sei man sich noch viel zu wenig bewusst, dass die Weichen für ein gesundes Leben in der Kindheit gestellt würden. Prävention, in diesem Fall vor allem Aufklärung, müsse bei den Eltern beginnen, nur so könnten sie ihre Kinder zu einem gesunden Essverhalten erziehen.

Es gilt als erwiesen, dass übergewichtige Kinder und Jugendliche auch sozial schlechtere Karten haben: Sie sind stärker von Ausgrenzung betroffen und entwickeln eher psychische Störungen, Depressionen oder Minderwertigkeitsgefühle. Sie laufen eher Gefahr, als Erwachsene unter orthopädischen Problemen, Diabetes oder der Todesursache Nummer eins - Herz-Kreislauf-Erkrankungen - zu leiden. Erschreckend sei auch, dass immer mehr übergewichtige Kinder und Jugendliche an "Altersdiabetes" litten und die meisten hochgradig übergewichtigen Jugendlichen schwere Gelenks- und Knorpelschäden aufwiesen.

Alarmzeichen erkennen - Ernährung gezielt umstellen

Ein Alarmzeichen sei es, wenn Kinder oder Jugendliche fünf bis sechs Kilo in einem Jahr zunähmen, obwohl sie nicht in einer Wachstumsphase seien. Widhalm: "Dann sollte man zum Arzt gehen, am besten zu einer oder einem der über tausend Ärztinnen und Ärzte mit Diplom für Ernährungsmedizin. Sie vermitteln den Eltern Basiswissen über den Fett- und Zuckergehalt von Nahrungsmitteln und Getränken und erstellen nach gründlicher Abklärung ein Ernährungsprogramm, das auf den Gesundheitszustand des Kindes und seine Lebensumstände Rücksicht nimmt." Ratschläge zu Ernährung und Bewegung seien nutzlos, wenn sie nicht alltagstauglich seien und potenziell gefährlich, wenn sie ohne ärztliche Abklärung erfolgten, etwa bei Lebensmittelallergien, verstecktem "Altersdiabetes" oder Gelenksschäden. Erfahrungsgemäß seien Kinder eher bereit, "anders" zu essen, wenn sie gemeinsam mit den Eltern gesunde Lebensmittel einkaufen und zubereiten, sagte Widhalm, der sich bewusst ist, dass dies für Berufstätige und Alleinerziehende nicht immer leicht wäre.

Die Umstellung sollte in kleinen Schritten geschehen: Esse ein Kind z.B. drei Schokoriegel am Tag, könne ein erster Schritt sein, einen davon durch Vollkornbrot mit magerem Käse zu ersetzen. Besonders wichtig sei der Verzicht auf Fastfood und Softdrinks, die fast ausnahmslos zu fett, zu salzig und zu stark gezuckert seien. Hierbei verwies Widhalm auf eine auch in Österreich "längst fällige" Debatte über irreführende Lebensmittelwerbung, wie sie in Deutschland etwa von Ernährungsmedizinern und Konsumentenschützern geführt werde.

Bewegung sei die zweite Säule der Prävention: "Hin und wieder ein bisschen im Hof herumzulaufen genügt aber nicht", so der ÖÄK-Experte. Betreibe das Kind aber auch nur zwei- bis dreimal pro Woche für 30 bis 45 Minuten einen Sport, der ihm Freude macht, sei das schon eine effektive Vorbeugung bzw. Unterstützung beim Abnehmen.

Nationale Aufklärung gefordert - wertvolle Schulärzte-Daten nutzen

Eine nationale Aufklärungsinitiative und ein Maßnahmenkatalog seien dringend nötig. Widhalm: "Immens hilfreich wären hier die von Schulärzten erhobenen Daten, die aber derzeit weder veröffentlicht noch genützt würden und auch erst zusammengefasst und ausgewertet werden müssten." Es sei unverständlich, dass das nicht längst geschehe, so der ÖÄK-Referent für Ernährungsmedizin. (ar/bk)

