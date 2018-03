Neues Volksblatt: "Freibier" von Markus EBERT

Ausgabe vom 18. Mai 2013

Linz (OTS) - Nein, die Frage ist nach der erneut deprimierenden Wahlbeteiligung nicht, ob man die Österreichische Hochschülerschaft überhaupt braucht. Die Frage, die sich alle Beteiligten dringend stellen müssen, lautet vielmehr: Wie kommt man endlich weg von diesem falschen Verständnis, das etliche politische Gruppierungen von der Hochschülerschaft haben. Es kann wohl nicht Aufgabe einer Interessenvertretung sein, hunderttausende Euro aus Beitragsgeldern in einem fragwürdigen Beisl-Projekt ("Cafe Rosa") zu versenken - um nur ein Beispiel zu nennen. Und schon gar nicht taugt die Institution Hochschülerschaft als Spielwiese einer rot-grünen Allianz, deren Hauptbestreben darin liegt, die stärkste Fraktion ins Abseits zu stellen und sich ansonsten dazu berufen fühlt, der Welt einen Linksdrall zu verpassen.

Die bewusst herbeigeführte innere Zerrissenheit des sogenannten Studentenparlaments ist in der Außenwirkung für eine Interessenvertretung fatal; das sehen wohl auch viele Studierende so und gehen, weil sie sich ohnehin nichts von den Vertretern erwarten, daher erst gar nicht zur Wahl. Allerdings darf man sich dann auch nicht beklagen, wenn in politisch-universitären Entscheidungsprozessen Studentenvertreter nicht so ernst genommen werden, wie sie das gerne hätten. Aber wer Freibier als Wahlprogramm missversteht und wer für Freibier seine Stimme abgibt, hat sich auch nicht sehr viel Respekt verdient.

