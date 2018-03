Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 18. Mai 2013. Von PETER NINDLER. "Gezockt für die Steueroase".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Dass ein US-Investor aus den langfristigen Cross-Border-Verträgen mit der Tiwag aussteigen will, ist ein Glücksfall für den Tiroler Landesenergieversorger. Denn die Zockerei mit Landesvermögen wurde zur (politischen) Belastung.

Natürlich kann man vornehm von riskanten Veranlagungen sprechen, wie es der oberösterreichische Landesrechnungshof 2009 getan hat. Doch angesichts der Lehren aus der seit Jahren anhaltenden Finanz- und Bankenkrise haben staatliche Unternehmen und Landesgesellschaften bei den Cross-Border-Geschäften (CBL) schlichtweg mit Volksvermögen gezockt. Der Landesenergieversorger Tiwag befindet sich hier in schlechter Gesellschaft mit 50 heimischen Unternehmen wie Verbund, Innsbrucker Kommunalbetriebe (bereits ausgestiegen), AUA, Bundesbahnen oder Wiener Linien. Kraftwerke, wie jene der Tiwag, wurden langfristig an US-Investoren verleast und wieder zurückgemietet. Das Leasingentgelt wurde im Voraus gezahlt und für die Rückmiete in den Depots angelegt. In den USA machten die Trusts Steuervorteile geltend, weil die Vertragsdauer (bis 150 Jahre) als kaufähnlich bewertet wurde.

Die Tiwag erhielt ein Stück vom Steuerzuckerl, rund 200 Millionen betrug der so genannte Barwertvorteil für die 14 verleasten Kraftwerke und Teile des Stromnetzes. Doch das Risiko blieb beim Landesenergieversorger. Denn die US-Investoren hatten sich abgesichert, damit sie ihr Geld wieder zurückbekommen. Entscheidend ist die Bonität der Depotbanken und Versicherer, doch die begann 2008 zu wanken. Die Tiwag war plötzlich nur noch Passagier im internationalen Tiefflug der Banken und musste ihre Cross-Border-Verträge ab- und besichern. Das kostet derzeit rund fünf bis sechs Millionen Euro, die Haftungen für die Depotbesicherungen betrugen 2011 zudem mehr als 300 Millionen Euro.

Die Veranlagung ist deshalb zur Belastung geworden. Auch politisch. Wer weiß, was auf den Finanzmärkten noch passiert. Doch aussteigen kann die Tiwag nur, wenn es der Vertragspartner will. Wer sich zuerst bewegt, zahlt drauf. Bekanntlich hat die Tiwag bereits einen Großteil des Barwertvorteils für den Kauf der Innsbrucker Kommunalbetriebe aufgewendet.

So gesehen ist der Ausstieg des US-Energieriesen Pepco ein Glücksfall für die Tiwag. Die US-Steuerbehörden haben bereits 2004 das Steuerschlupfloch geschlossen, Pepco lenkt heuer ein. Der transatlantische Deal macht keinen Sinn mehr.

30 Millionen Euro kostet der Ausstieg der Tiwag. Dafür ist das Geld sicher besser angelegt. Der Barwertvorteil schrumpft, aber auch die Zockerei mit Landesvermögen wird weniger. Dass selbst öffentliche Unternehmen Steueroasen genützt haben, hat mit "Political Correctness" absolut nichts zu tun.

