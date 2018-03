FPÖ-Höbart: Karner platzt vor Selbstherrlichkeit

Prölls Schoßhündchen hat die Belange der NÖ FPÖ nicht zu interessieren

Wien (OTS) - Der Landesparteisekretär der FPÖ NÖ, NAbg. Ing. Christian Höbart, kritisierte heute die jüngsten Äußerungen des ÖVP-Landesgeschäftsführers Gerhard Karner zur FPÖ NÖ.

"Nachdem Niederösterreich das Epizentrum allen schwarzen Übels ist, sollte Karner sich schon mal einen Besen kaufen, um damit vor der eigenen Türe zu kehren. Ich erinnere hier an den Pröll-Ziehsohn Ernst Strasser, die überforderte Innenministerin Mikl-Leitner, an den üblen ÖVP-Spekulationsskandal mit Wohnbaugeldern, aber auch an den farblosen ÖVP-Obmann Spindelegger, der ebenfalls aus dem Stall von Erwin Pröll kommt", so Höbart.

"Weiters freut sich die FPÖ NÖ schon jetzt darauf, dass Karner bald einen detaillierten ÖVP-Wahlkampfkostenbericht der Öffentlichkeit vorlegen wird. Denn die FPÖ erinnert daran, dass es eine gesetzlich festgelegte Wahlkampfkosten-Obergrenze von 7 Millionen Euro gibt. Unseren groben Berechnungen zufolge gehen wir aber davon aus, dass der Wahlkampf der ÖVP bei den letzten Landtagswahlen in NÖ zwischen 15 und 20 Millionen Euro gekostet haben muss. Die FPÖ fordert daher eine lückenlose Darstellung der ÖVP-Wahlkampfkosten und behält sich eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft vor", so Höbart abschließend.

