Matteo Vanzi aus Italien wird mit neuem Cocktail namens The Pastorini (Perfect Lady) von Bombay Sapphire zum fantasievollsten Barkeeper der Welt gekrönt

London Und Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Matto Vanzi aus Italien ist der Gewinner des von BOMBAY SAPPHIRE(R) veranstalteten Wettbewerbs "World's Most Imaginative Bartender". Im Zuge der globalen Finalrunde in der italienischen Toskana trat Matteo Vanzi im Kampf um Ruhm und einen prestigeträchtigen Preis gegen berufsmässige Barkeeper aus aller Welt an und sicherte sich schliesslich den Hauptpreis. Die im Hinblick auf Produktionsvolumen und Markenwert am schnellsten wachsende Gin-Marke der Welt[1] stellte die Wettbewerber vor die Herausforderung, einen von der Toskana inspirierten Cocktail zu kreieren. Die Wacholderbeere, bei der es sich um die Hauptzutat von Bombay Sapphire-Gin handelt, ist in dieser Region zuhause.

Die Barkeeper nahmen an einer viertägigen Veranstaltung teil, die innerhalb und im direkten Umkreis der historischen Altstadt von Florenz stattfand, und konnten sich vor Ort mit den Eigenheiten der Region vertraut machen. Der Gewinner, Matteo Vanzi aus Italien, setzte sich dabei gegen 11 Finalisten aus aller Welt durch.

Der globale Markenbotschafter von Bombay Sapphire, Raj Nagra, der die Veranstaltung in der Villa Il Salviatino aus dem 15. Jahrhundert hoch über den Hügeln von Florenz moderierte, erklärte: "Durch die Zusammenarbeit mit den kreativsten und talentiertesten Köpfen hinter dem Tresen stellt der Wettbewerb der fantasievollsten Barkeeper der Welt von Bombay Sapphire Barkeeper nicht nur vor grosse Herausforderungen. Er zielt auch darauf ab, sie bei ihrem Aufstieg zu den fantasievollsten Barkeepern der Welt zu unterstützen."

Da er wegen seines Cocktails von Bombay Sapphire zum fantasievollsten Barkeeper der Welt 2013 gekrönt wurde, erhielt er auch die begehrte Trophäe des Wettbewerbs. Ausserdem wurde er eingeladen, dem Wettbewerb im kommenden Jahr als Preisrichter beizuwohnen. Als aktuellster Neuzugang wird er zudem in die "Cocktail Hall of Fame" von Bombay Sapphire aufgenommen, was mit zahlreichen Pflichten verbunden ist. Dazu gehört auch die Teilnahme an der Eröffnung der Brennerei von Bombay Sapphire bei Laverstoke Mill in der englischen Grafschaft Hampshire, die zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres stattfinden wird. Überdies wird Matteo Vanzi die einmalige Gelegenheit haben, mit Virgin Atlantic gemeinsam an der Kreation eines neuen charakteristischen Cocktails zu arbeiten. Dieser wird dann in das Clubhouse-Menü[2] der Fluggesellschaft aufgenommen, sodass Kunden aus aller Welt an ihrer Fantasie teilhaben können.

Matteo Vanzi erklärte zu seinem Sieg bei dem Wettbewerb: "Während dieses Ausflugs habe ich viele Dinge erlebt, die meine Fantasie angeregt haben. Letztlich war es aber die Familie Pastorini, die mit der Wacholderbeere eine der pflanzlichen Zutaten von Bombay Sapphire anbaut und mir mit ihrer Liebe und Leidenschaft die nötige Inspiration für meinen Cocktail und das Thema Liebe gegeben hat. Die Toskana ist eine sehr romantische Region, die die Leidenschaft italienischer Menschen wie im Falle der Pastorinis mit Geschichte und Stil verbindet; die wesentlichen Merkmale dieser Dinge haben mir bei der Kreation meines preisgekrönten Cocktails geholfen. Es ist wirklich eine grosse Ehre, von Bombay Sapphire zum fantasievollsten Barkeeper der Welt 2013 ernannt worden zu sein."

John Burke, der Global Category Director von Bombay Sapphire, erklärte: "Jeder einzelne Finalist hat im Laufe der Veranstaltung gelernt, dass Fantasie ein Kernmerkmal der Gin-Marke Bombay Sapphire ist - von der sorgfältigen Auswahl jeder einzelnen exotischen Pflanze über den Dampfinfusions-Destillationsprozess bis zu unserer blauen Flasche mit Kultcharakter. Unser Ziel ist es, nicht nur die Fantasie der Finalisten, sondern die von Barkeepern und Gin-Liebhabern aus aller Welt anzuregen."

Besuchen Sie http://www.bombaysapphire.com/imaginativebartender und erleben Sie den Aufstieg zum fantasievollsten Barkeeper der Welt von Bombay Sapphire hautnah mit.

HINWEISE AN REDAKTEURE:

[1]Datenerhebung von International Wine and Spirit Research (IWSR) für die 12 Monate bis Ende Dezember 2011. Marken, die sich hinsichtlich ihres weltweiten Produktionsvolumens und Markenwerts auf den 5 Spitzenplätzen befinden, werden als Grossmarken bezeichnet.

[2] Der preisgekrönte Cocktail wird in den folgenden Virgin Atlantic Clubhouses erhältlich sein: Heathrow, Gatwick, Hongkong, San Francisco, Washington, JFK, Newark und Johannesburg.

The Pastorini (Perfect Lady) - Matteo Vanzis preisgekröntes Cocktail-Rezept

Rezeptzutaten

50 ml Bombay Sapphire-Gin

10 ml St Germain, aufgegossen mit grünem Jasmintee und einer pinken Grapefruitschale

15 ml Martini Bianco

20 ml weisser Balsamico-Essig mit Eisenkraut und Kamille

Hausgemachter Shrub

1 Teelöffel Wacholderbeerschaum

Zubereitungsmethode

Alle Zutaten in einen Cocktail-Shaker füllen

Schütteln, passieren und in Picknick-Bechern aus Metall servieren

Hausgemachter Shrub

1 Tasse Streuzucker

1 Tasse weisser Balsamico-Essig

Zubereitung des hausgemachten Shrub

- Essig erhitzen und warten, bis sich der Zucker aufgelöst hat; dann filtrieren

Infusion

375 ml St Germain

3 Esslöffel grüner Jasmintee

Schale einer pinken Grapefruit

Durchführung der Infusion

- Den grünen Tee und die pinke Grapefruitschale in einer Wiener Kaffeemaschine vorsichtig mit St Germain aufgiessen.

Wacholderbeerschaum

125 g Eiweiss

125 g Streuzucker

5 ganze, fein gemahlene Wacholderbeeren

Aufschäum-Methode

- Schaumig schlagen

Die Finalisten:

Österreich: Markus Altrichter, Hammond Bar, Wien

Kanada: Franz Swinton, Cube Tasting Lounge, Calagry

Dänemark: Niklas Frank, The Union, Kopenhagen

Deutschland: Mathias Noori, Roomers Bar, Frankfurt

Italien: Matteo Vanzi, Stravinskji Bar hotel de Russie, Rom

Japan: Mai Seike, Cellar Bar, Rihga Royal Hotel, Tokio

Südafrika: Assaf Yechiel, Orphanage cocktail bar, Kapstadt

Spanien: Joao Eusebio, Magatzem Escola Borne, Barcelona

Schweiz: Nico Colic, Hotel Rivington & Sons, Zürich

Vereinigtes Königreich: Joe Wild, Berry & Rye, Liverpool

USA: Rustyn Vaughan-Lee, The Sporting League, Las Vegas

Informationen zu Bombay Sapphire

Die im Hinblick auf Produktionsvolumen und Markenwert am schnellsten wachsende Gin-Marke der Welt[1].Bombay Sapphire-Gin wird nach einem geheimen Rezept aus dem Jahr 1761 gebrannt. Er entsteht aus der perfekten Balance einer einzigartigen Kombination von 10 handverlesenen exotischen Pflanzen aus aller Welt. Die natürlichen Aromen dieser Pflanzen werden durch einen besonders feinen Destillationsprozess bewahrt, der als Dampfinfusion bezeichnet wird und Bombay Sapphire seinen verlockenden, runden und dennoch komplexen Geschmack verleiht.

Bombay Sapphire - INFUSED WITH IMAGINATIONTM

Bombay Sapphire möchte Menschen dazu bewegen, ihr Bewusstsein zu erweitern und neue gedankliche Wege einzuschlagen, um sich selbst und die eigenen Ideen besser zum Vorschein zu bringen. Das Team von Bombay Sapphire ist fest davon überzeugt, dass jeder Mensch Fantasie hat, und möchte deswegen allen die Chance bieten, sich inspirieren zu lassen und die eigene Fantasie mit Bombay Sapphire anzuregen. http://www.bombaysapphire.com http://www.facebook.com/BombaySapphire

Geniessen Sie Bombay Sapphire in Massen. BOMBAY SAPPHIRE IST EINE GESCHÜTZTE MARKE.

