Sportminister Gerald Klug beim EU-Sportministerrat in Brüssel

Klug fordert bessere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Doping

Wien (OTS/BMLVS) - Sportminister Gerald Klug nahm am Freitag, den 17. Mai erstmals am EU-Sportministerrat in Brüssel teil. Hauptthema war die europäische Zusammenarbeit im Kampf gegen Doping mit einem Vortrag von Travis Tygart, Chef der U.S. Anti-Doping Agency (USADA). Im persönlichen Gespräch vor der Debatte lobte Tygart die österreichische Anti-Doping-Politik. In die anschließende Diskussion brachte sich Österreichs Sportminister aktiv ein.

"Wir sind im Kampf gegen Doping immer einen Schritt hinter den Betrügern. Deshalb brauchen wir mehr Forschung und länderübergreifenden Informationsaustausch", sagt Klug und ergänzt:

"Doping betrifft mehr als Sport - es gefährdet unsere gesellschaftlichen Werte."

Die drei Hauptforderungen des Sportministers:

1. Intensivere Forschung zum Nachweis von verbotenen Substanzen oder Behandlungsweisen.

2. Bessere Zusammenarbeit und Synchronisierung der Gesetzeslagen, beispielsweise durch Schaffung einer europäischen Anti-Doping-Agentur.

3. Sanktionen und Konsequenzen für unzureichende Anti-Doping-Arbeit.

Klug abschließend: "Österreich ist Vorreiter im Kampf gegen Doping. Wir werden auf EU-Ebene einen wesentlichen Beitrag leisten, denn:

Wir handeln im Auftrag der sauberen Athleten."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Andreas Strobl

Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: 050201-1020145

andreas.strobl @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at



Mag. (FH) Anja Richter

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel: 050201-1072303

anja.richter @ bmlvs.gv.at

anja.richter @ sport.gv.at

http://www.sportministerium.at