Far East Energy gibt Beginn der 15. und 16. Bohrung 2013, vorläufige Ergebnisse der jüngsten Probebohrungen und Erreichen der geplanten Bohrtiefe zweier weiterer Bohrungen bekannt

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporationde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Org@2dae1ad7 gab heute bekannt, dass die Produktionsbohrungen 115V und 119V ihre endgültige Tiefe erreicht haben, die geschätzte Gasausbeute für Probebohrung SYE03 ermittelt wurde und seit der Veröffentlichung vom 10. Mai mit zwei weiteren Bohrungen begonnen wurde. Bei den neuen Bohrungen handelt es sich um die neue Probebohrung SYE-16 und die zusätzliche Produktionsbohrung 62-2V. Die Zahl der bislang im Jahr 2013 begonnenen Bohrungen steigt damit auf 16.

Gleichzeitig deuten die vorläufigen Ergebnisse aus der Auswertung der Bohrkernproben aus der Probebohrung SYS-03 im Ost-Südost-Abschnitt des Shouyang-Blocks, etwa 27 Kilometer südöstlich der 1H-Pilotregion darauf hin, dass die Gasausbeute aus Kohleflöz Nr. 15 ungefähr 25 Kubikmeter pro Tonne bzw. über 800 Standardkubikfuß pro Tonne betragen dürfte. Dieser außergewöhnlich hohe Gasgehalt ist mit dem ebenfalls hohen Gasgehalt von über 900 scf/Tonne vergleichbar, der bei der Bohrung SYS-05 gemessen wurde. Diese befindet sich im äußersten südöstlichen Abschnitt des Shouyang-Blocks, etwa 37 Kilometer südlich der 1H-Pilotregion.

"Derzeit liegt unsere Zuwachsrate bei zwei bis drei neuen Bohrungen pro Woche, wir haben 13 Bohranlagen vor Ort, wobei in den kommenden Tagen noch weitere erwartet werden, und an diesem Wochenende soll mit zwei zusätzlichen Bohrungen begonnen werden", erklärt CEO Michael McElwrath. "Ich habe den Block heute besucht und festgestellt, dass das Maß an Aktivität ebenso bemerkenswert ist, wie die Leistung unseres Teams vor Ort. Zwölf Bohrungen sind für das Fracking vorbereitet und der Beginn des Fracking-Programms steht unmittelbar bevor. Wenn das Programm erst einmal angelaufen ist, wird es vermutlich bis zum Beginn des vierten Quartals ohne Unterbrechung weiterlaufen, da immer mehr neue Bohrungen ihre endgültige Tiefe erreichen und dann ebenfalls zum Fracking anstehen."

Alex Yang, der leitende Vizepräsident für Erschließung, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Zusammen mit SY-P12, SY-P18 und SYS05 weisen diese vorläufigen Ergebnisse für SYS-03 darauf hin, dass ein großer Teil des östlichen Shouyang-Blocks von Kohlevorkommen mit sehr hohem Gasgehalt durchzogen ist. Dies dürfte sich auch auf die Kalkulation unserer Reserven und Ressourcen auswirken."

Far East Energy Corporation

Das Kerngeschäft der Far East Energy Corporation mit Hauptsitz in Houston, Texas, und Niederlassungen in Peking und Taiyuan, China, bilden die Erschließung und der Abbau von Flözgas in China.

