"Heimat, fremde Heimat" am 19. Mai: Kolaric' Erben, Kultur- und Sozialanthropologie in Wien und interkulturelle Bildungsfragen

Lakis Jordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 19. Mai 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Das Ende der Völkerkunde - Kultur- und Sozialanthropologie in Wien

Das geisteswissenschaftliche Studium "Kultur- und Sozialanthropologie" beschäftigt sich mit Minderheiten, Migration und Menschenrechten. Das Institut ist mit 2.000.Studenten eines der größten in Europa. Bis in die späten 1960er Jahre nannte sich die Wissenschaft noch "Völkerkunde", erst nach der Umbenennung kam es zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den veralteten Rassetheorien und theosophischen Welterklärungen. Seitdem gilt sie als moderne, international anerkannte Sozialwissenschaft, die sogar mit dem höchsten Wissenschaftspreis, dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet wurde. Am 17. April 2013 wurde mit der Umbenennung des Wiener Völkerkundemuseums in "Weltmuseum" das letzte unwissenschaftliche Relikt zu Grabe getragen. David Hradetzky berichtet.

Kolaric' Erben - Die Tschuschenkinder von einst

Anfang der 1970er Jahre sorgte ein Plakat, das für Toleranz gegenüber den damaligen "Gastarbeitern" warb, für Aufsehen. "I haaß Kolaric, du haaßt Kolaric, warum sogn's zu dir Tschusch?", fragte ein kleiner Bub auf dem Plakat. Damals begann das Fernsehen sich für das Schicksal der ausländischen Arbeitskräfte zu interessieren und ließ einige der sogenannten "Tschuschenkinder" an die Öffentlichkeit treten. Peter Liska und Meryem Citak haben sich auf Spurensuche begeben und berichten, was aus den kleinen Zuwandererinnen und Zuwandern von einst, die damals mit dürftigen Deutschkenntnissen vor der Kamera standen, geworden ist.

Es gibt keine vergleichbare TV-Produktion, die anhand von konkreten Personen Integration in Österreich über einen derartig großen Zeitraum nachvollziehbar macht. Die Dokumentation zeigt, dass sozialer Aufstieg trotz schwierigster Startbedingungen möglich ist und viel häufiger passiert, als allgemein angenommen wird. Der Film wurde für mehrere europäische Fernsehfilmpreise nominiert und wird am Dienstag, dem 21. Mai, um 22.30 Uhr in ORF 2 im Rahmen von "kreuz und quer" erstmals in Spielfilmlänge ausgestrahlt.

Mehr Sprachen bedeuten mehr Chancen

Mehr als 60 Prozent der Wiener Schulen werden von Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache besucht. Anstatt in beiden Sprachen, der Mutter- und der Bildungssprache, unterstützt zu werden, landen viele von ihnen in Sonderschulen. In interkulturellen Bildungsfragen rangiert Österreich europaweit an letzter Stelle, moniert Sebastian Kurz, Staatssekretär für Integration. Seiner Meinung nach sei es ein Skandal, dass Bildungsministerin Claudia Schmid per Gesetz Schülerinnen und Schüler in die Schule eintreten lasse, die nicht Deutsch können. Ministerin Schmidt setzt im Gegenzug auf die Schulautonomie, interkulturelle Lehrerausbildung und will die Schule - wie sie sagt - entnationalisieren. Sabina Zwitter und Ajda Sticker berichten.

