"Hohes Haus" über Bankgeheimnisse und Bienensterben

Fritz Jungmayr präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 19. Mai 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Bankgeheimnis

Sein Stellenwert für das österreichische Selbstverständnis liegt -oder besser lag - irgendwo zwischen Neutralität und Lipizzaner. Jetzt geht's mit ihm zu Ende. Die Rede ist vom Bankgeheimnis. Die österreichische Regierung kann ihre Position in der EU nicht länger halten und stimmt einem automatischen Informationsaustausch über ausländische Zinsgewinne zu. Die österreichische Causa prima dieser Tage wird kommenden Mittwoch auch auf der Tagesordnung des EU-Gipfels stehen, wo es auch um das Thema Steuerflucht geht. Ein sicherer Hafen für steuergeschontes ausländisches Geld in Österreich ist das Kleinwalsertal in Vorarlberg. Nur von Deutschland zugänglich und mit einer hohen Bankendichte. Max Biegler hat versucht zu erfahren, was die Aufgabe des Bankgeheimnisses für die Kleinwalser bedeutet.

Bienensterben

Am Dienstag standen die Bienen ganz oben auf der Tagesordnung im Parlament, denn die FPÖ hat eine Sondersitzung darüber verlangt. FPÖ, BZÖ, Grüne und Team Stronach fordern ja seit Tagen den Rücktritt von Umweltminister Nikolaus Berlakovich. Bei der Sondersitzung wurde ihr Misstrauensantrag aber von der ÖVP mit Unterstützung durch Koalitionspartner SPÖ abgeschmettert. Bettina Tasser fasst die Debatte um das Bienensterben zusammen.

Direkte Demokratie

Das Demokratievolksbegehren ist Ende April gescheitert, die Hürde für eine parlamentarische Behandlung wurde deutlich verfehlt. Mehr Bürgermitbestimmung ist das erklärte Ziel. Die Wege dorthin sind aber sehr unterschiedliche. Vor der Nationalratswahl im September dürfte es deshalb auch keinen Kompromiss mehr geben. Womit ein weiteres Koalitionsvorhaben von Rot-Schwarz unerledigt bleiben wird. Claus Bruckmann hat mit den Klubobmännern der Regierungsparteien gesprochen. Schweiz-Korrespondentin Raphaela Stefandl war in Glarus. In dem kleinen Kanton haben die Bürger Anfang Mai auf einem großen Platz offen über 20 Sachthemen und Gesetzte votiert. Diese Abstimmungen werden stets von einem Volksfest begleitet, viele Interessierte kommen und sehen sich direkte Demokratie nach Schweizer Art an.

Jugendstudie

Die Wahlen an den Universitäten sind geschlagen und im Wesentlichen bleibt alles beim Alten: Die Wahlbeteiligung niedrig, das Kräfteverhältnis zwischen linken und konservativen Gruppierungen etwa gleich und die Probleme der Unis auch. Nächste Woche stellt der Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier sein neues Buch vor, das vehemente Kritik am Bildungssystem und den Universitäten übt. Die Ökonomie würde das Bildungssystem bestimmen: Kritische Reflexion sei nicht mehr gewünscht, Jugendliche würden systematisch für ihre wirtschaftliche Verwendung ausgebildet. Eine Analyse, der Studentenvertreter in hohem Maß zustimmen, der zuständige Minister zumindest teilweise. Michael Klonfar über Reformbedarf im Bildungssystem.

