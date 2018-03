"Aufgetischt um Eisenstadt" am Pfingstmontag in ORF 2

Ein Einblick in die Vielfalt des Lebensraums "Boden"

Wien (OTS) - Bereits Leonardo da Vinci war der Ansicht, dass wir mehr über die Bewegung der Himmelskörper wissen, als über den Boden unter unseren Füßen. Aus diesem Grund widmet sich "Aufgetischt um Eisenstadt" am Pfingstmontag, dem 20. Mai 2013, um 18.05 Uhr in ORF 2 der spannenden und köstlichen Vielfalt des Lebensraums "Boden". Vor ein paar Millionen Jahren lagen Teile des Burgenlands sowie Eisenstadt noch an einem Meer und größere Erhöhungen und Gebirge ragten aus dem Wasser heraus. Viele versteinerte Fischarten kamen erst im Laufe der Jahre zum Vorschein. Richard Triebaumer aus Rust ist Landwirt und auf einen guten Boden ebenso angewiesen wie auch Weinbauer Eduard Tscheppe, der die Qualität des burgenländischen Bodens zu schätzen weiß. Auch für die Besucher des Jüdischen Friedhofs hat der Boden eine besondere Bedeutung, denn er ist im Besitz der Toten, die unter dieser Erde begraben sind. Heute ist das Jüdische Museum eine Informationsquelle, deren Verwandte hier begraben sind. Auch für junge Menschen wird in "Aufgetischt um Eisenstadt" etwas geboten: In Oslip wurde mit der "Cselley Mühle" vor 37 Jahren eine Plattform für Aktionen aller Art gegründet. Österreichische und internationale Künstler begeistern seit Jahren dort ihr Publikum.

Eisenstadt und weite Teile des Burgenlands lagen vor langer Zeit an einem Meer. Wie kleine Inseln erhoben sich Teile des Leithagebirges und Erhebungen um St. Margarethen aus dem Wasser und waren von weißen Sandstränden umgeben. Im warmen Wasser tummelten sich bunte Fischarten, wie sie heute im Roten Meer und in der Karibik anzutreffen sind. Ihre versteinerten Artgenossen, verborgen im St. Margarethener Sandstein, kommen bei dessen Abbau für den Stephansdom oder andere prunkvolle Gebäude zum Vorschein. Gründe, die Aufmerksamkeit auf den Boden zu lenken, gibt es daher viele.

Der Landwirt Richard Triebaumer aus Rust oder der Weinbauer Eduard Tscheppe in Oggau leben von der Qualität des Bodens. Er ist für sie der wichtigste "Partner" bei der Herstellung ihrer Genussmittel und für uns Garant für Qualität auf höchstem Niveau. Eine ganz andere Bedeutung bekommt der Begriff "Boden" für Besucher des Jüdischen Friedhofs in Eisenstadt. Dort ist der Boden im Besitz der Toten. Auch wenn heute keine Menschen jüdischen Glaubens mehr in Eisenstadt leben, das Jüdische Museum ist jetzt Informationsquelle und Angelpunkt für viele, deren Verwandte hier begraben sind.

Der Boden erzählt spannende Geschichten, und stellt die direkte Lebensbasis für viele Menschen dar.

Schließlich muss es auch ein ganz besonderer Boden sein, wenn in Oslip mit der "Cselley Mühle" vor 37 Jahren eine Plattform für Aktionen aller Art entstanden ist. Seit damals begeistern hier österreichische und internationale Künstler ihr Publikum. Für einige junge Menschen wurde und wird die "Cselley Mühle" Versuchsgelände und Ausgangspunkt der eigenen künstlerischen Ambitionen. Wenn ein Genussmensch diesen Teil des Burgenlandes besucht, erfreut er sich an den sicht- und schmeckbaren Erfolgen, für die, zu einem wichtigen Teil, der Boden die Verantwortung trägt.

Küchenchef Michal Rabina zeigt bei seinen Zubereitungen im "Henrici" bei einem Zander mit der Beilage Tarhonya die multiethnische Mischung in der Küche. Eine kulinarische Mischung aus Burgenländisch-Ungarisch-Slowakisch und typisch Österreichisch. Im Gasthof "Ohr" steht das Traditionsgericht des Hauses, geröstete Leber mit einem Bohnenstrudel, auf der Speisekarte. Kein "Gschisti Gschasti" sagt der Juniorchef des Hauses, Johannes Ohr.

"Aufgetischt um Eisenstadt" führt zu einem freudvollen Besuch in dieser Region, deren einstige Lage am Rande des Pannonischen Meeres ausschlaggebend für die ausgeprägte Landschaft, die klimatischen Eigenheiten und die kulinarische Qualität ist.

