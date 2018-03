Neuer Hotspot für zeitgenössische Kunst im U-Bahn Bereich am Karlsplatz eröffnet

Junge Künstler bespielen in rascher Folge den "Red Carpet Showroom Karlsplatz" am Umsteigeknoten zwischen U1, U2 und U4

Wien (OTS) - Ein großformatiger "Scherenschnitt" des jungen Innsbrucker Künstlers Olivier Hölzl macht den Beginn des Ausstellungsreigen in dem neuen Showroom am Karlsplatz, den das Projekt "Roter Teppich für junge Kunst" initiiert hat. Die Ausstellungen wechseln vorerst im Zweiwochen-Rhythmus, ab nächstem Jahr sogar wöchentlich.

Der neue Kunst-Hotspot wurde heute, Freitag von Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz in Beisein des Künstlers, der Architektin Theresa Geyer, die die Ausstellungsvitrine gestaltet hat, von den Organisatoren des "Roten Teppich" Marcus Schober, Manuel Gras und Karl Kilian, sowie von Dipl.-Ing. Günter Steinbauer von den Wiener Linien und Ernst Woller, Vorsitzender des gemeinderätlichen Kulturausschusses und Sponsoren eröffnet.

Landtagspräsident Kopietz würdigte neben den Leistungen der Künstler und der Organisatoren auch den besonderen Ort: "Hier, am Umsteigepunkt dreier Wiener U-Bahnlinien am Karlsplatz, hat Kunst die Möglichkeit, Teil des Alltags der hier vorbeiströmenden Menschen zu werden." Kopietz hofft, dass es künftig weitere solcher Ausstellungsmöglichkeiten für junge KünstlerInnen an stark frequentierten Orten geben wird.

Weitere Informationen über den "Roter Teppich für junge Kunst":

www.roterteppich.at

Bilder:

www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=23365 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=23371

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Ersten Präsidenten des Wiener Landtages

Thomas Kluger

Mediensprecher

Tel.: +43 1 4000 81134

thomas.kluger @ wien.gv.at

www.wien.at