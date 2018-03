10 Jahre Schlumberger DOM: Neuer Jahrgang des DOM Classic und Präsentation des DOM Rosé

Taufe der neuen Premium-Cuvée durch Dompfarrer Toni Faber im Haas-Haus

Wien (OTS) - Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum der Prestige-Cuvée von Schlumberger präsentiert die traditionsreichste Sektkellerei Österreichs einen neuen Jahrgang des DOM Classic und eine echte Innovation, den DOM Rosé. Mit dabei auch die drei österreichischen DOM-Regisseure und Winzerpersönlichkeiten Illa Szemes, Franz-Xaver Pichler und Manfred Tement, die die neuen Aushängeschilder, in enger Zusammenarbeit mit Schlumberger, entwickelten. Getauft wurde das Zwillingspaar traditionell von Dompfarrer Toni Faber.

Schlumberger DOM startete seine Erfolgsgeschichte im Jahr 2003, mit dem Anspruch, der Gastronomie ein Premiumprodukt mit Champagner-Format zu bieten. Heute, zehn Jahre nach der Einführung, ist dieser auch besser bekannt als "die österreichische Antwort auf Champagner". Das beweisen unter anderem zahlreiche Auszeichnungen zum besten Sekt Österreichs (Gault Millau 2006 und 2010, Falstaff 2012).

Zum 10-jährigen Jubiläum präsentiert sich Schlumberger DOM nun in einem neuen, noch edleren Kleid. So wurde anlässlich des neuen Jahrganges das gesamte Flaschendesign inklusive Etikett und der Agraffe überarbeitet und neu gestaltet. Zusätzlich wurde eine Daumenkerbe in den Flaschenboden integriert, die das Einschenken noch eleganter und einfacher macht. Auf diese Weise wird der neue DOM auch optisch höchsten Ansprüchen gerecht.

Schlumberger DOM: Der beste, intelligenteste und schönste Sekt Österreichs. Für den Schlumberger DOM Classic wurde in enger Zusammenarbeit mit den Winzerpersönlichkeiten Illa Szemes, Manfred Tement und F.X. Pichler ein hervorragender Weinjahrgang 2009 in den Kellergewölben des Hauses Schlumberger in 36 Monaten Lagerzeit zu einer einzigartigen Premium-Cuvée für die Gastronomie veredelt. Er hat seinen markanten Geschmack dem Zusammenspiel von ausschließlich österreichischen Premium-Trauben der Champagner-Rebsorten Chardonnay und Pinot Noir aus dem nördlichen Burgenland und dem Weinviertel zu verdanken: Die Kraft und Struktur von Pinot Noir ergänzt sich mit der Eleganz und Finesse von Chardonnay und macht Schlumberger DOM Classic zu einem besonders edlen Genuss. Entstanden ist so ein Spitzenprodukt in limitierter Auflage, das sich vor allem durch seine zart-fruchtige Nase mit angenehmen Reifearomen und seinen noblen Abgang auszeichnet. Das neue in Gold gehaltene Flaschendesign ist hochwertig und unterstreicht den edlen Charakter der Prestige-Cuvée.

Der neu geschaffene DOM Rosé aus Pinot Noir-Trauben vom Jahrgang 2011 zeichnet sich durch eine mit 18 bis 24 Monaten kürzere Reifezeit, mit entsprechend zarter Hefenote, und sein diskretes Mousseux aus. Der Alkoholgehalt liegt bei diesem Premium-Rosé bei 11,5 % Vol. Rosé-Liebhaber wird sofort der ausgeprägte Duft von Rosen, die kräftige Burgundernote sowie die schöne Länge begeistern. Beide Produkte verbindet unter anderem auch der deutlich geringere Zuckergehalt der Dosage von nur je 6 Gramm. Mit Schlumberger DOM Rosé erhält die Gastronomie einen neu geschaffenen Premium-Rosé für gehobene Ansprüche.

Erlesene Gäste für einen besonderen Anlass. Präsentiert wurde die Premium-Cuvée in äußerst exklusivem Rahmen im 8. Stock des Haas-Hauses vis à vis des Stephansdoms. Neben den Taufpaten Toni Mörwald und Desirée Treichl-Stürgkh gaben sich unter anderem auch PR-Profi und Herausgeber des Falstaff-Magazins Wolfgang Rosam mit Frau, Alexander Tucek von den Casinos Austria International, oder der bekannte Galerist Ernst Hilger die Ehre und nutzten die Gelegenheit, die österreichische Antwort auf Champagner kennenzulernen, bevor dieser in der gehobenen Gastronomie zu bekommen ist. Doch damit nicht genug: So wird auch heuer wieder mit jeder verkauften Flasche Gutes getan - mit je einem Euro pro verkaufter Flasche wird die Renovierung des Stephansdoms unterstützt.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

http://gruppe.schlumberger.at sowie unter der Telefonnummer +43/1/368 22 58-0

Rückfragen & Kontakt:

Pressesprecher:

Mag (FH). Markus Graser, Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH

Tel: +43 664 81 45 901, eMail: markus.graser @ schlumberger.at



Ansprechperson Agentur:

Florian Tursky. P8 GMBH

Tel: +43 676 756 38 31, eMail: f.tursky @ hofherr.com