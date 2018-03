Keek ergänzt soziale Videoplattform um Video-Messaging

(PRN) - - NEUE FUNKTION BIETET NUTZERN GRUPPENCHATS MIT BIS ZU 36 PERSONEN IN ECHTZEIT

TORONTO, 17. Mai 2013 /PRNewswire/ - Keek, führender Anbieter für mobile soziale Videonetzwerke, gab heute die Einführung einer neuen privaten Messaging-Funktion zu seiner sozialen Videoplattform bekannt. Damit bietet sich den Nutzern von Keek die Möglichkeit, per Video oder Text mit bis zu 36 Personen gleichzeitig zu chatten.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130517/NY13961)



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130117/NY44000LOGO-b)



Die neue Funktion ist zurzeit in der aktuellen Version der Keek iPhone App und auf keek.com verfügbar. Keek Private Messages können weltweit kostenfrei versendet werden. Nutzer können Kontakte zu ihren Privatgesprächen per SMS, E-Mail oder über andere Netzwerke hinzufügen, den Online-Status einsehen, Nachrichten an Offline-Nutzer senden und vieles mehr. Außerdem ist es jetzt auch möglich, privat Keeks mit anderen Nutzern oder Gruppen auf Keek zu teilen.

"Der Keek-Community steht ein aufregender neuer Weg der Kontaktaufnahme zur Verfügung", so Isaac Raichyk, Gründer und CEO von Keek. "Neben der Veröffentlichung von Keeks können Nutzer jetzt auch privat mit ihren Familien und Freunden in Kontakt bleiben."

Die neue Keek Private Messages-Funktion verwendet proprietäre Technologie, die intern bei Keek entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche System erzielt höhere Geschwindigkeiten als ähnliche Dienste und unterstützt eine einmalig hohe gleichzeitige Anzahl von Nutzern bei Chats auf mobilen Geräten.

Die Einführung von Keek Private Messages kommt in einer erfolgreichen Phase des sozialen Videonetzwerks. In den letzten 30 Tagen war Keek die gefragteste Social-Networking-App in 30 Ländern. Mehr als 250.000 neue Mitglieder kommen täglich hinzu. Im April verzeichnete Keek mehr als 3,5 Milliarden Seitenaufrufe, die Nutzer der Plattform erstellten mehr als 5 Millionen Keeks und spielten mehr als 600 Millionen Videos ab.

Weitere Informationen zu Keek Private Messages finden Sie auf www.keek.com/about.

Informationen zu Keek

Keek gehört zu den sozialen Netzwerken mit dem stärksten Wachstum. Die Plattform ermöglicht Nutzern das Erstellen von 36-Sekunden-Videos ("Keeks") und deren Weitergabe an Nutzer weltweit. Keek ist einfach in der Anwendung, extrem schnell und 100 % kostenlos. Die App ist verfügbar im App Store,

bei Google

Play und bei BlackBerry World.



http://www.keek.com

Medienkontakt: Miranda McCurlie Festnetz: +1-416-782-0200 Durchw. 252 Mobil: +1-416-566-8919 E-Mail:

press @ keek.com

Web site: http://www.keek.com// http://www.keek.com/