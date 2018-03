Being Else - ein multiples System

Musiktheater nach dem Originaltext von Arthur Schnitzlers "Fräulein Else"

Wien (OTS) - Neuaufnahme der Erfolgsinszenierung von DAS GUT Koproduktion

Do, 13.6. - Sa, 22.6. | Mi - Sa | 20:30 Uhr

Regie: Rachelle Nkou | Choreografie: Anna Hein | Musik: Boris Fiala, Andreas Hamza | Bühne: SchultesWien, NOLZ Wien, Rachelle Nkou | Lichtdesign, Technik: Christian Falk | Foto, Video: Judith Stehlik Mit: Johanna Orsini-Rosenberg, Birgit Linauer, Rita Dummer, Sascia Ronzoni, Eli Veit, Ursula Wiednig, Anna Hein, Rachelle Nkou, Alexander Braunshör und Christin Amy Artner

"Being Else" ist die Geschichte einer multiplen Persönlichkeit, die verzweifelt versucht, dem Missbrauch zu entrinnen. "Being Else" bedeutet gezwungenermaßen auch "being somebody else" - "Andere sein" müssen, um das Unerträgliche ertragen zu können. Es öffnet sich uns der Blick ins gläserne Gehirn Elses, durchsichtig und doch undurchdringlich.

"Being Else" ist im Finale des World of Stage Design Weltcontests 2013 in Cardiff/Wales. Johanna Orsini-Rosenberg wurde im Rahmen der Diagonale 2013 als "Best Actress" ausgezeichnet.

