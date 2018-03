Welt-Hypertonie-Tag: Ein Blutdruck-Messgerät gehört in jeden Haushalt

Ärztekammer-Experte Fiedler: Regelmäßig Blutdruckmessen kann schlimme Folgen verhindern

Wien (OTS) - "Obwohl mehr Menschen an den Folgen von Bluthochdruck als an Krebs sterben, wird diese Erkrankung nach wie vor verharmlost", warnte Lothar Fiedler, Bundesfachgruppenobmann für Innere Medizin der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), am Freitag anlässlich des Welt-Hypertonie-Tages. Ein Blutdruck-Messgerät gehöre in jeden Haushalt. Überhöhte Blutdruckwerte sollten unbedingt mit einer Ärztin oder einem Arzt besprochen werden, so der Internist.

Blutdruckwerte über 140/90 mmHg gelten als zu hoch und erhöhen das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfälle. Bluthochdruck (Hypertonie) ist pro Jahr für 7,6 Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich und eine der Hauptursachen für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz (Herzschwäche) und Nierenkrankheiten. Weltweit leiden mehr als eine Milliarde Menschen unter Hypertonie. "Die Patienten müssen sich bewusst sein, dass schon ein Bluthochdruck-Anstieg um 20/10 mmHg das Risiko verdoppelt, innerhalb von zehn Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben", gab der Bundesfachgruppenobmann zu bedenken.

Heimtückisch, aber gut behandelbar

Bluthochdruck ist üblicherweise gut behandelbar. Heimtückisch sei aber, dass Hypertonie meist keine Beschwerden verursache und daher häufig nicht oder erst zu spät erkannt werde. Dabei würde bei leichtem Bluthochdruck oft schon eine Änderung des Lebensstils helfen: abnehmen, mehr bewegen, das Rauchen einstellen und weniger salzen.

"Allerdings geht der Großteil der Patienten erst zum Arzt, wenn die Erkrankung schon fortgeschritten ist. Daher ist in der Regel eine Therapie mit Blutdrucksenkern erforderlich", erklärte Experte Fiedler. "Patienten, die ihre Werte regelmäßig ärztlich kontrollieren lassen und ihre Medikamente konsequent einnehmen, haben gute Chancen, dass sich ihre Blutdruckwerte auf normales Niveau absenken und damit ein geringeres Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Es sei eher selten, dass sich Hypertonie mit blutdrucksenkenden Medikamenten nicht in den Griff bekommen lasse. Durch spezielle Eingriffe an den Nierennerven könne man heute aber auch therapieresistenten Patienten helfen.

"10 Gebote" für Bluthochdruck-Patienten

1. Täglich Blutdruck messen: morgens und abends (Ruhezeit Blutdruck, Puls)

2. Abnehmen: Jeder dritte Österreicher ist übergewichtig

3. Weniger Salz: Ein gestrichener Teelöffel täglich genügt (ca. vier bis sechs Gramm)

4. Gesunde Ernährung: Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Fisch, pflanzliche Öle

5. Bewegung: Kreislauftraining und Funktionsgymnastik mit Krafttraining, zumindest kurze Strecken zu Fuß gehen, Treppen steigen und Aufzüge meiden

6. Weniger Alkohol: "Ein Achterl in Ehren, kann keiner verwehren", aber höhere Dosen schaden und machen dick

7. Rauchen aufgeben

8. Stress abbauen: Ruhepausen einlegen, ausreichend Schlaf, Entspannungstechniken, Zeit für sich selbst schaffen

9. Medikamente gewissenhaft einnehmen

10. Regelmäßig zur ärztlichen Kontrolle (bk/ar)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Tel.: (++43-1) 513 18 33