NÖ Arbeiterkammer feiert 25 Jahre Kinderspital in Armenien

Paradebeispiel für nachhaltige Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit

Wien (OTS/AKNÖ) - Vor 25 Jahren bebte die Erde im Nordwesten Armeniens. Im damaligen Leninakan, jetzt Gyumri, der zweitgrößten Stadt Armeniens, wurde das Kinderspital zerstört. Österreich baute eine neues, das 1992 in Betrieb ging, als Armenien nach dem Zerfall der Sowjetunion schon eine junge Republik war. Die Niederösterreichische Arbeiterkammer, gemeinsam mit den Sozialpartnern der Baubranche von Beginn an federführend bei dem Hilfsprojekt, nahm das Jubiläum zum Anlass, um im Rahmen einer Veranstaltung gemeinsam mit den Akteuren Bilanz zu ziehen.

Enorme Versorgungsprobleme gefährdeten Jahr für Jahr, besonders im Winter, die Existenz des Krankenhauses. Österreich unterstützte es in seinem Überlebenskampf so gut es ging. Erst zu Beginn dieses Jahrtausends entspannte sich die Situation allmählich, sodass die strategische Weiterentwicklung endlich in Angriff genommen werden konnte.

Für die Akteure ist es nach 25 Jahren an der Zeit, das Hilfsprojekt abzuschließen. Das bedeutet aber alles andere als das Ende für das Spital. Im Gegenteil, erst vor wenigen Monaten wurde der Vollbetrieb wieder aufgenommen und aus dem Kinderspital wurde - nicht zuletzt mit tatkräftiger Unterstützung des Partner-Krankenhauses Scheibbs - das Österreichische Mutter-Kind-Zentrum mit moderner Geburtshilfe sowie Kinder- und Frauenheilkunde.

In seiner Rede würdigte AKNÖ-Präsident Hermann Haneder den Einsatz insbesondere der Bau-Holz-Gewerkschaft sowie seines damaligen Vorgängers und späteren Sozialministers Josef Hesoun für die spontane Hilfsbereitschaft: "Damit haben auch die niederösterreichischen ArbeitnehmerInnen und die Baubranche einen wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet", so Haneder anlässlich des Abschlusses eines "Großprojekts der Mitmenschlichkeit, das ein Paradebeispiel der nachhaltigen Katastrophenhilfe darstellt."

Mag. Hans Döller, ehemaliger AKNÖ-Mitarbeiter und Hilfeleistender der ersten Stunde, zeichnete als ehrenamtlicher Geschäftsführer des Österreichischen Kinderspital-Vereins (ÖKS) den oft steinigen Weg vom Spital zum Mutter-Kind-Zentrum. Vereinsvorsitzender Dr. Christoph Lechner bedankte sich bei den zahlreich erschienen Gästen: beim österreichischen Botschafter in Armenien Dr. Alois Kraut und dessen armenischen Amtskollegen in Wien, Dr. Arman Kirakossian, bei der armenischen Kirchengemeinschaft bis hin zur Caritas und allen Unterstützern aus Politik, Wirtschaft und anderen Privatpersonen. Auch der ärztliche Direktor des Spitals, Dr. Kurghinian, war aus Armenien angereist.

