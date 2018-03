Lopatka: EU fördert die Entwicklung des ländlichen Raumes

Staatssekretär Reinhold Lopatka auf DARUM EUROPA Tour in Kärnten und Tirol

Kühnsdorf (OTS) - Heute ist Staatssekretär Reinhold Lopatka auf DARUM EUROPA Informationstour bei der Firma Kruschitz Plastics & Recycling in Kühnsdorf in Kärnten. Die Firma Kruschitz arbeitet seit über 50 Jahren an zeitgemäßem Recycling von Abfällen und hat sich dabei auf PET-Recycling, Kunststoff-Recycling Abfallentsorgung, Kunststoff-Handel und Sekundär-Rohstoffe spezialisiert.

Weiters besucht Staatssekretär Lopatka in Kärnten die Hochleistungs-Eisenbahn-Baustelle des Kärnten-Teils der Koralmbahn und auch zwei von der EU geförderte Projekte in Südkärnten: den geplanten Interkommunalen Gewerbepark in Kühnsdorf und das Had'n Zentrum in Schwabegg, welches Bestandteil des EU-LEADER Projektes "Jauntaler Genusstour" ist.

"Es ist wichtig, dass die EU zur Entwicklung des ländlichen Raumes EU Fördermittel zur Verfügung stellt. 85 Millionen Euro EU-Mittel fließen jährlich nach Kärnten. Voraussetzung dafür sind Kooperationen und Partnerschaften von unterschiedlichen öffentlichen und nicht-öffentlichen Institutionen in einer Region, also von Gemeinden und Betrieben", hielt der Staatssekretär fest.

"Durch Vernetzung, Information, Wissensaustausch und Zusammenarbeit mit den Fach- und Förderstellen schafft man in Kärnten die Voraussetzung zur Entwicklung innovativer Projekte in den Regionen", so der Staatssekretär. "Die EU schafft die unterstützenden Rahmenbedingungen, während die Menschen der Region die Projekte mit Leben füllen. Unsere Bundesländer und Regionen sind richtige Europameister im Abholen von Fördergeldern. Durch unser Engagement holen sie jeden möglichen Cent ab, um die Lebensbedingungen und den Wohlstand im österreichischen ländlichen Raum zu steigern." Weitere EU-Projekte in Kärnten sind zum Beispiel der Karawanken Geopark, ein CO2 Recycling-Projekt, sowie ein Projekt zur Stadtentwicklung Völkermarkt

Gestern war Staatssekretär Reinhold Lopatka zu Besuch bei der Tiroler Sparkasse in Innsbruck. Die Tiroler Sparkasse ist die zweitälteste Sparkasse Österreichs. In den 1990ern erweiterte man den Geschäftsbereich auf Deutschland und Italien.

"Österreichs EU Mitgliedschaft und der europäische Markt sind von großer Bedeutung für die österreichische Wirtschaft. Die gemeinsame Währung, der Euro, ist ein wichtiger Faktor für den Wohlstand. Der Euro hat an Wert im Vergleich zum Dollar stets zugelegt und Österreich hat mit dem Euro eine geringere Inflation als mit dem Schilling. Die Inflationsrate des Euro sank von 2,3 Prozent im März dieses Jahres auf 1,9 Prozent im April. Das ist der niedrigste Wert seit November 2010", so Staatssekretär Lopatka. "Zahlreiche Arbeitsplätze in Österreich sind durch die gemeinsame Währung und das grenzüberschreitende Wirtschaften erst möglich geworden", hob Staatssekretär Reinhold Lopatka bei seinem Besuch in Innsbruck hervor.

Die DARUM EUROPA Informationstour führt Staatssekretär Lopatka bis Ende Juni 2013 in Betriebe in allen neun Bundesländern in Österreich.

