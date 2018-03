Eröffnung der Ausstellung "Zwischen Königgrätz und Córdoba" in der Österreichischen Nationalbibliothek

Wien (OTS) - Eine kurz(weilig)e Geschichte Österreichs in Schlagzeilen und Bildern bietet die neue Ausstellung "Zwischen Königgrätz und Córdoba" im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Am 16. Mai 2013 eröffneten Generaldirektorin Johanna Rachinger, Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Historiker Oliver Rathkolb sowie Kurator Hannes Etzlstorfer die Schau und luden zu einem unterhaltsamen Streifzug durch jene Meldungen, die Österreich in den letzten 500 Jahren bewegt haben.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4133

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Nationalbibliothek

Mag. Thomas Zauner

thomas.zauner @ onb.ac.at

Tel.: 01/53410-270

Fax: 01/53410-257