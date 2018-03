FP-Mahdalik: SPÖ betreibt Stimmenfang mit Schießen und Waffen!

Einladung zum "Kinderfasching" ein Skandal ersten Ranges

Wien (OTS) - "Gerade in Zeiten, wo selbst in den USA nach zahlreichen Tragödien über strenger Waffengesetze nachgedacht wird, sendete die SPÖ ein katastrophales Signal aus. Per Flugblatt lud die SPÖ im Heimatbezirk von Landesparteisekretär Deutsch im Jänner zum "Kinderfasching" ein, wo es laut Augenzeugenberichten zu unfassbaren Szenen kam. Als Cowboys, Indianer, Ritter oder Piraten verkleidete Kinder hantierten unter den Augen offenbar völlig gleichgültiger SPÖ-Funktionäre mit Holz- bzw. Plastikwaffen und imitierten dabei dem Vernehmen nach auch noch Schussgeräusche bzw. Waffengeklirre. Die FPÖ ist ob dieser kolportierten Vorgänge natürlich entsetzt und fordert eine umgehende Distanzierung von Deutsch, geht FPÖ-Gschnassprecher LAbg. Toni Mahdalik mit dem Liesinger Mandatar hart ins Gericht.

Wird hier mit Schießen und Waffen Stimmenfang betrieben? Werden so jungen Menschen Waffen schmackhaft gemacht? Dabei sind amerikanische Zustände das Letzte, was wir in Österreich wollen! Deutsch und die Wiener SPÖ agieren hier bar jeder Vernunft und lassen allen politischen Anstand vermissen. Mahdalik fordert ein Ende derart plastik- und holzwaffenstarrender Veranstaltungen und zudem die Absage des angeblich von der SPÖ-Liesing im Mai geplanten Dart-Turniers (mit Pfeilen!!!). (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747