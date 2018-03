Spindelegger: Wirtschaft schafft Arbeit, nicht rote Plakate

ÖVP-Chef bei WB-Konferenz: Unternehmer unterstützen statt behindern: Weniger Bürokratie, mehr Freiheit, alternative Finanzierungsformen, Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung

Linz, 17. Mai 2013 (OTS) - "Die Wirtschaft schafft Arbeit, nicht rote Plakate", betont ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger im Rahmen der Funktionärs- und Mitarbeiterkonferenz des Österreichischen Wirtschaftsbundes. "Nur in der Entfesselung der Wirtschaft liegt die Möglichkeit, noch besser zu werden, neue Arbeitsplätze zu schaffen, gesundes Wachstum zu generieren und den Wohlstand in Österreich zu erhalten. Darum gilt es, die heimischen Unternehmer zu unterstützen, statt sie zu behindern. Denn es bringt den Arbeitnehmern gar nichts, wenn wir die Arbeitgeber schwächen", so Spindelegger, der dem Wirtschaftsbund und Präsident Christoph Leitl seinen Dank für die gute Zusammenarbeit und den gemeinsamen Einsatz für die Österreichischen Betriebe ausspricht. ****

"Mein Ziel ist, den Unternehmern optimale und stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, die sie brauchen, damit sie auch in Zukunft erfolgreich wirtschaften und Arbeitsplätze schaffen können. Dazu gehört sowohl die Senkung der Lohnnebenkosten, wie auch ein spürbarer Bürokratie-Abbau und die Umsetzung alternativer Finanzierungsformen", verdeutlicht Spindelegger, der sich einmal mehr für die Einführung von Mittelstands-Finanzierungsgesellschaften ausspricht: "Gerade für junge Unternehmer muss der Zugang zu Kapital leichter werden. Hier sind wir gefordert, ihnen noch mehr unter die Arme zu greifen, und innovativen Ideen durch moderne Finanzierungsformen auf den Weg zu helfen." Als weitere Zukunftsmaßnahme, von der sowohl die Unternehmen, wie auch die Mitarbeiter profitieren, nennt der ÖVP-Chef die freiwillige Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung: "Wir wollen Leistung belohnen, statt bestrafen. Daher gilt es jede Maßnahme zu forcieren, die die hart arbeitenden Menschen und Betriebe motiviert. Denn nur gemeinsam sind wir stark", so Spindelegger, der abschließend betont: "Ich will mit Euch gemeinsam auf die Erfolgsstraße - für die heimische Wirtschaft, für unsere fleißigen Mitarbeiter und Unternehmer, für Österreich."

