ORF III am Pfingstwochenende mit Halévy-Opernabend und Buddhismus-Schwerpunkt

Am 18., 19. und 20. Mai im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Vor 65 Jahren, am 14. Mai 1948, wurde der Staat Israel gegründet. In ORF III Kultur und Information beleuchtet daher der "zeit.geschichte"-Samstagabend am 18. Mai 2013 mit drei Dokumentationen jene schicksalhafte Zeit und ihre Protagonisten. Um 20.15 Uhr beschäftigt sich der Dokumentarfilm "1948 - jüdischer Traum, arabisches Trauma: Wie Israel entstand" mit den Hintergründen und Folgen der Staatsgründung. Zeitzeugen berichten von der Anfangszeit Israels und sprechen über die Sehnsucht nach Heimat. Der Film "Der Kampf um Jerusalem: Mai 1948" um 21.05 Uhr dokumentiert die israelische Staatsgründung aus drei sehr unterschiedlichen Perspektiven, nämlich eines westlichen, eines israelischen und eines palästinensischen Vertreters aus Film und Fotografie. Im Zentrum des Dokumentarfilms "Odyssee der Kinder" steht um 22.00 Uhr das Schicksal jüdischer Kinder und Jugendlicher während NS-Diktatur, Krieg und Holocaust - und ihr Neuanfang in Israel.

Am Sonntag, dem 19. Mai, zeigt ORF III um 19.40 Uhr die Dokumentation "Schatten der Vergangenheit: Die Wiener Philharmoniker im Nationalsozialismus" von Robert Neumüller - eine Vergangenheitsbewältigung, die insbesondere den Philharmonikern selbst am Herzen lag.

Der "Erlebnis Bühne"-Hauptabend steht ganz im Zeichen des französischen Komponisten Jacques Fromental Halévy. Um 20.15 Uhr begleitet Barbara Rett durch die Oper "Clari" mit Cecilia Bartoli in der Titelrolle. 180 Jahre nach der Uraufführung wurde die Oper dank Cecilia Bartoli wiederentdeckt und in dieser humorigen Inszenierung neu belebt. Adam Fischer dirigiert das Orchester "La Scintilla" im Opernhaus Zürich im Jahr 2010.

Anschließend ist um 23.00 Uhr Jacques Fromental Halévys Oper "La juive" ("Die Jüdin") zu sehen. Das später auch von Gustav Mahler vielgelobte Werk beeinflusste viele Komponisten, z. B. Richard Wagner und Gaetano Donizetti. ORF III zeigt eine Inszenierung aus der Wiener Staatsoper 2003, inszeniert von Günter Krämer und dirigiert von Vjekoslav Sutej, in den Hauptrollen brillieren Neil Shicoff, Krassimira Stoyanova und Walter Fink.

Der höchste buddhistische Feiertag, Vesakh, wird dieses Jahr am 25. Mai begangen. Rund um diesen Feiertag setzt ORF III einen Programmschwerpunkt zum Thema Buddhismus im Rahmen des ORF-III-Jahresthemenkreises Weltreligionen, u. a. am Montag, dem 20. Mai, mit einem monothematischen Programmabend zum Thema. Die Dokumentation "Buddhas Frauen im Himalaya" um 20.15 Uhr besucht das Dorf Nako in Nordindien, eine kleine buddhistische Enklave, in der seit Jahrhunderten das Matriarchat herrscht. Der Film "Buddhas Kinder" um 21.00 Uhr begleitet eine Gruppe junger buddhistischer Mönche auf ihrem Weg durch Thailand. Regisseur Mark Verkerk bietet hier einen sehr intimen Einblick in diesen völlig andersartigen Mönchsalltag mit all seinen Widrigkeiten, Momenten der Trauer, aber auch der Freude und des reinen Glücks.

Um 21.55 Uhr gewährt Werner Herzogs Dokumentarfilm "Rad der Zeit" einen tiefen Einblick in das wichtigste buddhistische Ritual, die Kalachakra-Initiation durch seine Heiligkeit den Dalai Lama. Zum ersten Mal darf eine Kamera die Festlichkeiten begleiten und die Entstehung des Kalachakra-Sandmandalas dokumentieren. Exklusive Interviews mit dem Dalai Lama beleuchten die Hintergründe.

Die "Wiener Vorlesungen" widmen sich um 23.20 Uhr dem Thema Dialog und Verständigung zwischen den Religionen. Hubert Christian Ehalt diskutiert mit seinen Gästen zum Thema "Gehorsam? Religiosität zwischen Disziplin und Beziehung auf Augenhöhe". Zu Gast sind der katholische Priester Helmut Schüller, die Kulturwissenschaftlerin Eleonore Lappin-Eppel und die Frauenreferentin der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Carla Amina Baghajati.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at