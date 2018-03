"Willkommen Österreich" mit Armin Wolf und Tim Bendzko

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: "Science Busters" und "Sendung ohne Namen"

Wien (OTS) - Musikalisch, intellektuell und philosophisch präsentiert sich die "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 21. Mai 2013, in ORF eins. Den Start machen Stermann und Grissemann, die in einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" um 22.05 Uhr Armin Wolf und Tim Bendzko begrüßen. Der "ZiB 2"-Anchorman ist bekannt für seine schonungslosen Interviews. Den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und weitere Politiker von Rang - Armin Wolf hatte sie alle. In "Willkommen Österreich" wechselt er die Seiten und lässt sich von Stermann und Grissemann ausfragen. Nichts Geringeres als die Welt zu retten nahm sich Newcomer Tim Bendzko vor. Woran er gescheitert ist oder ob es vielleicht eh geklappt hat, erzählt der deutsche Musiker am Schreibtisch von Stermann und Grissemann. Am Ende der Sendung steht ihm die ganze Power der "Willkommen Österreich"-Band Russkaja zur Verfügung, wobei er von Trompete, Geige und der kraftvollen Stimme von Sänger Georgij begleitet wird. Wenn Money Boy am Bildschirm erscheint, wird es Zeit für hochkarätige Literatur. Stermann und Grissemann haben den Wiener Gangster-Rapper zu ihrem Bildungsbeauftragten ernannt. Der "Swagger-King" liest aus Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften". Auch die "Fischers" sind wieder zurück. Außerdem in "DIE.NACHT": "Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben" widmet sich um 23.00 Uhr in "The Return of Una Paloma Blanca" der Taube. Im Anschluss um 23.30 Uhr präsentiert die "Sendung ohne Namen" einen essayistisch-zeitgeistigen Prosatext.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Armin Wolf und Tim Bendzko

Armin Wolf ist stellvertretender Chefredakteur der TV-Information und moderiert seit 2002 die ORF-Nachrichtensendung "ZiB 2". Öffentliche Aufmerksamkeit erregt Wolf auch als aktives Mitglied des Social Networks Twitter. Er veröffentlichte auch bereits zahlreiche Bücher. Zuletzt erschien "Wozu brauchen wir noch Journalisten?". Armin Wolf hat Politikwissenschaft, Soziologie und Zeitgeschichte studiert und ist regelmäßig Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft an den Universitäten Wien und Innsbruck. Für seine journalistische Tätigkeit wurde Armin Wolf mehrfach ausgezeichnet. Dreimal wurde ihm als beliebtester TV-Moderator vom Publikum der österreichische Fernsehpreis Romy verliehen.

Tim Bendzko schaffte es 2011 mit dem Song "Nur noch kurz die Welt retten" in die Top 10 der Charts im deutschen Sprachraum. Seine aktuelle Single heißt "Am seidenen Faden" - das gleichnamige Album erscheint Ende Mai. Die musikalische Karriere des 1985 geborenen Berliners nahm mit dem Sieg eines Talentwettbewerbs der Söhne Mannheims im Sommer 2009 ihren Lauf. Er stand als Vorband von Elton John und Joe Cocker auf der Bühne und gewann zahlreiche Preise wie Bambi, "MTV Europe Music Award" und Echo.

Die "Fischers" sind zurück: Erneut ist es dem "Willkommen Österreich"-Team gelungen, den Bundespräsidenten und seine Gattin mit der Kamera durch den Alltag zu begleiten. In einer neuen Ausgabe geht es mit dem offiziellen Bundespräsidenten-Elektroboot an die Alte Donau in Wien.

"Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben", 23.00 Uhr

Für viele ist die Taube das pfingstliche Symbol, das jedes Jahr auf die Erde kommt. Aber wie sieht es aus naturwissenschaftlicher Sicht damit aus? Die "Science Busters" untersuchen, wie kuscheln und fliegen zusammenhängen, ob es schon ein Fortschritt ist, und aus welcher Höhe eine Taube auf die Erde herunterfliegen müsste, damit sie gut durch ist.

"Sendung ohne Namen", 23.30 Uhr

Ein essayistischer-zeitgeistiger Prosatext, vorgetragen auf höchst unkonventionelle Weise, bebildert mit Hunderten von Archivbildern.

