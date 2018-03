"Report" am 21. Mai: Nervenprobe am Golan, EU gegen die Steuerflucht, Frauen im Hindernislauf und Mode und Gewissen

Bundeskanzler Werner Faymann zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert im "Report" am Dienstag, dem 21. Mai 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Nervenprobe am Golan

Schusswechsel und Entführungen am Golan - der Blauhelm-Einsatz des Bundesheers zwischen Syrien und Israel wird immer gefährlicher. Sollen die österreichischen Soldaten die Stellung halten oder abziehen? Die heikle Entscheidung wird zum Wahlkampfthema und zur ersten großen Bewährungsprobe für den neuen Verteidigungsminister Gerald Klug. Ein Bericht von Alexander Sattmann und Martina Schmidt.

EU gegen die Steuerflucht

Den EU-Staaten gehen Jahr für Jahr eine Billion Euro an Steuern verloren. In Zeiten knapper Budgets intensiviert die EU den Kampf gegen die Steuersünder. Der EU-Gipfel am Mittwoch steht ganz im Zeichen neuer Maßnahmen gegen die Steuerhinterziehung. Die Finanzminister haben das Mandat zu Verhandlungen mit Ländern wie Schweiz, Liechtenstein, Monaco und anderen gegeben. Einer Verschärfung der Zinsrichtlinie haben Luxemburg und Österreich noch nicht zugestimmt. Zuerst soll ein Verhandlungserfolg abgewartet werden, erst dann soll die Zinsrichtlinie verschärft werden. Martin Pusch und Ernst Johann Schwarz berichten über die möglichen nächsten Schritte beim EU-Gipfel - im Kampf gegen Steuersünder. Gast im Studio ist Bundeskanzler Werner Faymann.

Frauen im Hindernislauf

Als Ministerinnen sind Frauen keine Seltenheit mehr, als Bürgermeisterinnen hingegen schon: Ein Drittel der Regierungsmitglieder sind Frauen, der Bürgermeisterinnenanteil beträgt nur fünf Prozent. An der Basis scheint es für Frauen besonders schwer zu sein, und auch bei der Erstellung der Listen für die Nationalratswahl wachsen immer neue Hindernisse. Münire Inam hat nachgefragt, wie es um die Frauen in der Politik bestellt ist.

Mode und Gewissen

Der Fabrikseinsturz in Bangladesch, bei dem mehr als 1.000 Näherinnen gestorben sind, hat wieder einmal die katastrophalen Bedingungen der Bekleidungsindustrie vor Augen geführt. Billigstarbeit dort, Mode zu günstigen Preisen hier - das wird für manchen zur Gewissensfrage. Aber ist es für Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt möglich, sich "fair" einzukleiden? Und ist das mit einem Durchschnittsverdienst möglich? Verena Gleitsmann, Jakob Horvat und Eva Maria Kaiser berichten.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at