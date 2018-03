FP-Fürnkranz lehnt grüne Radwege im 1. Bezirk ab

FPÖ-Bezirksratsfraktion stellt Antrag gegen politisch motivierte Aktion

Wien (OTS/fpd) - Die geplante Einfärbung der Radwege im ersten Wiener Gemeindebezirk ist völlig willkürlich und dient keineswegs der Verkehrssicherheit, kritisiert heute der Klubobmann der FPÖ-Bezirksräte der Inneren Stadt, "international sind nirgendwo Radwege in dieser Form, also grün angepinselt, zu finden. Somit drängt sich der Verdacht einer parteipolitisch motivierten Aktion der grünen Vizebürgermeisterin auf."

Abgesehen davon kämen auf den Bezirk enorme finanzielle Belastungen zu, die das Budget bei weitem sprengen würden, gibt Fürnkranz zu bedenken und spricht sich stattdessen für tatsächlich wirksame Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit aus.

Die freiheitlichen Bezirksräte der Inneren Stadt bringen daher in der nächsten Bezirksvertretungssitzung einen Antrag ein, in dem der Magistrat der Stadt Wien aufgefordert wird, von Plänen, die Radwege im 1. Bezirk mit grüner Farbe zu bemalen, Abstand zu nehmen. Ist aus Sicherheitsgründen eine zusätzliche Kennzeichnung von Radwegen erforderlich, soll diese wie bisher in roter Farbe erfolgen. (Schluss) hn

