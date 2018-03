VP-Meisel: Wieden ist kein Versuchslabor für Radfahrexperimente

Wien (OTS) - "Die Öffnung der Busspur in der Operngasse und Margaretenstraße für Radfahrer/innen zeigt einmal mehr, dass die Öffis in Wien nur zweite Wahl sind. Die ÖVP lehnt das entschieden ab, die Wieden ist kein Versuchslabor für Radfahrexperimente", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Wieden Philipp Meisel in einer aktuellen Stellungnahme.

Philipp Meisel: "Radfahrer/innen werden hier in einen sehr riskanten Versuch gedrängt, ohne dass dafür eine Notwendigkeit besteht. Es gibt ja einen Radweg, der auch nicht überlastet ist. Durch die Öffnung ist mit einer massiven Behinderung für Autos, Taxis und vor allem Busse zu rechnen."

"Anstatt die Öffis zu attraktivieren produziert Rot-Grün mehr Stau. Dieser Fahrradfetischismus ist gänzlich unangebracht", so Meisel abschließend.

