Frauenberger: Diskriminierungsschutz ausweiten

EU-Studie zeigt Notwendigkeit von Leveling-Up

Wien (OTS) - Die Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zur Situation von Homosexuellen und Transgender Personen in der EU zeige Handlungsbedarf auf, meint die für Antidiskriminierung zuständige Wiener Stadträtin Sandra Frauenberger:

"Diskriminierung von Homosexuellen und Transgender Personen ist immer noch stark in der Gesellschaft verankert. Die Politik muss starke Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt setzen. Daher muss der Diskriminierungsschutz auf den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen auf die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität ausgeweitet werden. Konservative Kräfte müssen sich nicht vor mehr Gleichbehandlung fürchten: Die Studie zeigt, wie notwendig Leveling-Up wäre."

"Um mehr Akzeptanz zu erreichen, müssen wir vor allem Barrieren abbauen und Ängste nehmen, das beginnt in der Schule. Wenn 89 Prozent der Befragten in Österreich angeben, in der Schule von ihren MitschülerInnen aufgrund ihrer Sexualität oder Geschlechtsidentität negativ konfrontiert worden zu sein, sehe ich das als Handlungsauftrag. Im Schulunterricht, in den Lehrbüchern und in der Nachmittagsbetreuung muss Homosexualität und geschlechtliche Identität behandelt werden und Akzeptanz von Vielfalt gelehrt werden. Wien unterstützt da schon zahlreiche Projekte, die sich im Bildungsbereich engagieren", so Frauenberger.

"Die Studie zeigt auch, dass Transgender Personen besonders von Diskriminierung betroffen sind, zum Beispiel am Arbeitsplatz. In Wien haben wir im Zuge unseres Jahresschwerpunktes zu Transidentitäten daher besonders auf Information gesetzt. Eine kostenlose Broschüre bietet dem persönlichen Umfeld von Transgender Personen alle Informationen zu dem Thema. Ziel ist es dadurch aufzuklären und für die Thematik zu sensibilisieren, auch die ArbeitgeberInnen", betont Frauenberger die Ziele des Wiener Transgenderpakets, das neben der Broschüre auch Fachkonferenzen und Verbesserungen im Verwaltungsbereich für Transgender Personen beinhaltete.

"Alle Menschen haben ein Recht auf gleiche Rechte, egal ob sie lesbisch, schwul, bi, hetero oder trans sind. Daher brauchen wir die völlige rechtliche Gleichstellung, auch im Bereich Adoption, künstliche Befruchtung und Ehe. Dass mit dem neuen Gesetz nur die Stiefkindadoption ermöglicht wird, zeigt wieder einmal wie viel in diesem Bereich nachzuholen ist. Sagen wir deutlich Nein zu Homophobie und Transphobie und rücken wir eine echte Gleichstellung in den Mittelpunkt", fordert Frauenberger abschließend. (Schluss) grs

