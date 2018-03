uni.stärken - Karlheinz Töchterle: Pflanzenwissenschaften sind nachhaltige Stärke der BOKU Wien

Wissenschafts- und Forschungsminister anl. des "Internationalen Tags der Pflanze" zu Gast am Department für Biotechnologie der Universität für Bodenkultur Wien

Wien (OTS) - "Ohne Pflanzen kein Leben: Dieser an sich selbstverständliche Sachverhalt ist uns im urbanen Alltag oft kaum bewusst", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Im Rahmen der gezielten "uni.stärken"-Besuche war er gestern Nachmittag anlässlich des morgigen "Internationalen Tags der Pflanze" zu Gast am Department für Biotechnologie der Universität für Bodenkultur Wien. Prof. Margit Laimer führte den Minister durch die für Besucher/innen geöffneten Laborräumlichkeiten und das Gewächshaus. "Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der BOKU Wien leisten mit ihrer engagierten Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Pflanzenwissenschaften einen wichtigen Beitrag. Die Pflanzenwissenschaften sind eine nachhaltige Stärke der BOKU Wien", betonte Töchterle bei seinem Rundgang mit Vizerektor Dr. Josef Glößl. Das Spektrum reicht dabei von der nachhaltigen Produktion von Nahrungsmitteln und die Landwirtschaft über den Gartenbau und die Forstwirtschaft bis hin zu Arzneimitteln, die Bereitstellung von Energie und die Bedeutung für den Klima- und Naturschutz. Rund 250.000 verschiedene Pflanzenarten gibt es weltweit - "eine faszinierende Vielfalt, die einen nachhaltigen Umgang unabdingbar macht", so der Minister.

"Die BOKU hat sich in den letzten Jahren mit international sichtbarem Erfolg in den Pflanzenwissenschaften sowohl mit grundlegenden wie auch mit anwendungsorientierten Themen positioniert, etwa von der genetischen Kontrolle des Pflanzenwachstums über Pflanze-Pathogen-Wechselwirkungen bis hin zu modernsten Methoden der Pflanzenzüchtung", so Vizerektor Glößl. "Eine gesellschaftlich wichtige Rolle der Universitäten ist es auch, Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung in die Öffentlichkeit zu tragen." Daher engagiere sich die BOKU sehr gerne im europaweit angelegten "Fascination of Plants Day".

Der "Fascination of Plants Day" am 18. Mai ist eine Initiative der European Plant Science Organization, einer unabhängigen akademische Vereinigung im Bereich Pflanzenforschung. Ziel des Aktionstags ist es, Menschen für Pflanzen zu faszinieren und die Notwendigkeit der Pflanzenwissenschaften für zentrale Lebensbereiche des Menschen aufzuzeigen. Am Department für Biotechnologie der BOKU nehmen die Wissenschaftler/innen den "Internationalen Tag der Pflanze" zum Anlass, die interessierte Bevölkerung einzuladen.

Wissenschaftsminister Töchterle setzte mit seinem Besuch der BOKU Wien die gezielten Universitätsbesuche in der Reihe "uni.stärken" fort. Bisher war er an der Universität Klagenfurt, der Veterinärmedizinischen Universität Wien, dem Mozarteum Salzburg, der Universität Wien, der Universität Innsbruck, der Montanuniversität Leoben, der JKU Linz und der Kunstuniversität Linz zu Gast. Mit den Besuchen sollen die zahlreich vorhandenen Stärken der Universitäten deutlicher sichtbar gemacht werden. So ist beispielsweise die BOKU im weltweiten "QS World University Rankings by Subject 2012" für den Fachbereich Land- und Forstwirtschaft unter den ersten 100 Universitäten gereiht und im "Green University Ranking 2012" belegte sie den hervorragenden 21. Platz und ist damit die am nachhaltigsten agierende Universität im deutschsprachigen Raum.

