Darabos ad Rauch: ÖVP-Spitze ist an Steinzeit-Konzepte gefesselt

"Erhöhungen von Massensteuern und die Privatisierung der Wasserversorgung schaffen keinen einzigen Arbeitsplatz"

Wien (OTS/SK) - Privatisierungen, Deregulierungen und Raubbau am Sozialstaat sind in den letzten beiden Jahrzehnten rigoros gescheitert und haben mitunter zur weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise geführt. "Die ÖVP ist wirtschafts- und steuerpolitisch an Konzepte aus der neoliberalen Steinzeit gefesselt. Erhöhungen von Massensteuern und die Privatisierung der Wasserversorgung, wie von der ÖVP gefordert, werden keinen einzigen Arbeitsplatz schaffen. Das sind rigoros gescheiterte Uralt-Konzepte der Schüssel-Grasser-Ära", betonte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Freitag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ in Richtung des ÖVP-Generalsekretärs Rauch. Auch bildungspolitisch stehe der ÖVP-Obmann mit seiner "Dämonisierung notwendiger Reformen im Bildungssektor", wie etwa der gemeinsamen Schule oder dem Ausbau der Ganztagsschule, in den eigenen Reihen zunehmend isoliert da. ****

"Wenn es um die Schulen geht, scheint Spindelegger an Fritz Neugebauer gefesselt zu sein", verweist Darabos auf reformwillige Kräfte innerhalb der Volkspartei. So goutierten etwa die ÖVP-Landeshauptleute einen Ausbau der Ganztagsschule und der Tiroler Landeshauptmann forciere die Neue Mittelschule. Für die SPÖ gehe es darum, durch eine moderne Bildungspolitik, Zukunftsinvestitionen und Infrastruktur Wachstum und Beschäftigung zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen, von denen man leben kann. (Schluss) mo/ps/mp

