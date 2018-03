AVISO 21.5. 10:00 Uhr: Fototermin - Kardinal Schönborn und Caritasdirektor Landau bitten um Spenden für Syrien

Mehr als 1,5 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge in den Nachbarländern, über vier Millionen Binnenflüchtlinge in Syrien brauchen dringend Hilfe

Wien (OTS) - Der blutige Bürgerkrieg in Syrien dauert an. Die Not der Menschen nimmt stetig zu. Bisher flohen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Bürgerkriegsland - die meisten davon nach Jordanien, in den Libanon und die Türkei. Täglich werden in den Nachbarländern 7.000 neue Flüchtlinge registriert. In Syrien selbst sind laut Vereinten Nationen weit über vier Millionen Menschen auf der Flucht. Millionen Menschen, die meisten davon Frauen und Kinder, brauchen dringend unsere Unterstützung. "Ein Ende der Katastrophe ist nicht absehbar", sagt Kardinal Christoph Schönborn. "Umso mehr sind die Menschen in Syrien unsere Nachbarn in Not. Die Not dieser Menschen klopft an unsere Tür. Und an unsere Herzen."

Die Caritas Österreich hat seit Ausbruch des Konfliktes im März 2011 insgesamt fast 1.690.000 Euro für die Nothilfe der Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Damit werden über 16.300 Menschen mit Lebensmitteln, Winterkleidung und medizinischer Hilfe über Partner in Jordanien und im Libanon unterstützt.

Um die bestehenden Hilfsaktivitäten aufrechtzuerhalten und um dringend notwendige, zusätzlich Hilfe leisten zu können, fehlen aber die Mittel. Deshalb bitten Nachbar in Not, die Erzdiözese Wien und die Caritas um Spenden. "Wir dürfen unsere Augen vor der Not in Syrien nicht verschließen", betont Caritasdirektor Michael Landau. "Wir sind gefordert, diesen Menschen eine Perspektive zu geben. Mit einem Hygienepaket um 25 Euro ist den Vertriebenen bereits sehr konkret geholfen. Mit 60 Euro kann eine Flüchtlingsfamilie mit einem Lebensmittelpaket versorgt werden."

NACHBAR IN NOT - Flüchtlingshilfe Syrien

Spendenkonto: 400 400 440 00 (BLZ 20111), Online Spenden:

nachbarinnot.ORF.at

Spenden per SMS:0664 660 44 66

Zum Fototermin mit Kardinal Christoph Schönborn und Caritasdirektor Michael Landau laden wir Sie, werte MedienvertreterInnen, sehr herzlich ein.

WANN: Dienstag, 21. Mai, 10:00 Uhr

WO: am Wiener Stephansplatz, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Michael Prüller, Erzdiözese Wien -- Direktor Öffentlichkeitsarbeit

Tel. (01) 515 52 - 3591, E-Mail: media @ edw.or.at



Martin Gantner, Pressesprecher Caritas der Erzdiözese Wien

Tel. (01) 87812-221, 0664-889 527 60, E-Mail: martin.gantner @ caritas-wien.at