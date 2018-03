SP-Valentin: Wiese frei! Die Wiener Parkanlagen sind für alle WienerInnen da!

Wien (OTS/SPW-K) - "Offenbar hat sich bei den Bundesgärten noch nicht herumgesprochen, dass Parks heutzutage nicht mehr unter eine Glaskuppel gestellt werden, um sie zu bewundern. Wir laden alle Wienerinnen und Wiener ein, sich im Zweifelsfall doch lieber in einem Wiener Park zu erholen, da ihnen offenbar in den Bundesgärten Gefahr droht, von sogenannten Security-Mitarbeitern verscheucht zu werden", kommentiert der Vorsitzende des Wiener Umweltausschusses, Gemeinderat Erich Valentin die aktuelle Debatte rund um die Liegeverbote in den Bundesgärten.

"Allen Wienerinnen und Wienern steht eine Vielzahl von Grünangeboten zur Verfügung, selbstverständlich können sich die Menschen auf den Grünflächen bewegen, liegen, faulenzen oder picknicken. Und im Sigmund-Freud-Park bei der Votivkirche haben die Wiener Stadtgärten rund 100 Liegestühle zur kostenlosen Benützung bereitgestellt", weist der SP-Mandatar auf die Angebote der Stadt hin.

Wiese frei seit 2008!

"Rasen betreten verboten" gelte schon lange nicht mehr. Denn 2008 wurde die Wiener Grünanlagenverordnung der gängigen Praxis angepasst. "Seit damals ist es offiziell: Parkbesucher/innen sind eingeladen, Wiens Rasen und Wiesen in den Parkanlagen zu genießen - was auch gern und ausgiebig getan wird", freut sich SP-Valentin. Die Millionenstadt Wien verfüge über 850 große und kleinere Parkanlagen. Zu den größten Wiener Parkanlagen gehören der Prater, der Türkenschanzpark, der Donaupark und der Kurpark Oberlaa.

Parks für und gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern

Alle Grünanlagen werden im Rahmen von BürgerInnenbeteiligungsverfahren geplant, denn die Parkanlagen sollen schließlich genützt werden und den Bedürfnissen verschiedenster Anrainerinteressen entsprechen. Die wichtigsten Schlagworte des Wiener Parkleitbildes sind: Barrierefreiheit, Sicherheit, Alltagstauglichkeit und Nachhaltigkeit. "Unterm Strich geht es darum, dass sich alle in den Wiener Gärten wohl fühlen sollen. Besondere Aufmerksamkeit gilt daher auch der geschlechtersensiblen Gestaltung und der Unterstützung von Kindern, SeniorInnen und MigrantInnen", so der SP-Mandatar.

"Jedes Jahr werden zahlreiche neue Parks gestaltet und die Angebote weiter verbessert, wir wollen dass sich alle NutzerInnengruppen in der Stadt wohlfühlen", so Valentin der abschließend ergänzt: "Zu den besonders spannenden neuen Parkprojekten zählen der Leon-Zelman-Park am Gelände des ehemaligen Aspangbahnhofs, der Helmut-Zilk-Park beim Hauptbahnhof Wien sowie die beiden ersten von fünf geplanten Parkanlagen in der Seestadt Aspern, der Seepark und der Yella-Hertzka-Park - kommen Sie also und genießen Sie die Wiener Stadtgärten".

