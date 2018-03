Stronach/Markowitz: Grüner Rad-Wahn ist untragbar!

Täglich neue Ideen, um für die Menschen in der Stadt das Leben schwerer und gefährlicher zu machen

Wien (OTS) - "Die grüne Rad-Lobby rund um Vassilakou will offenbar schon in wenigen Wochen wissen, wie viel sie den Wienern zumuten kann. Grün eingefärbte Radwege, Kritik an den Öffis und jetzt die Aufhebung der Benützungspflicht des Radweg in der Operngasse -täglich kommen neue Ideen, um für die Menschen in der Stadt das Leben schwerer und gefährlicher zu machen", kritisiert der Wiener Team Stronach Mandatar Stefan Markowitz. Entsprechend der Argumentation, warum Radfahrer auch die Fahrbahn in der Operngasse benützen dürfen, "müssten Autofahrer die Straßenbahngleise und Radwege am Ring benützen dürfen, weil auf den drei Fahrspuren kein Platz mehr ist!"

"Es stimmt - auf dem betroffenen Straßenabschnitt sind viele Radfahrer unterwegs", so Markowitz. Das gilt aber auch für den Individualverkehr und für die Fahrgäste der Wiener Linien. "Diese beiden Gruppen dürfen zwar zu einem Großteil die gesamte Infrastruktur - Fahrbahn und Radweg - finanzieren, zum "Dank" werden sie in diesem stauanfälligen Straßenabschnitt aber zusätzlich gebremst", kritisiert Markowitz. Schon zu ihrem eigenen Schutz sollten Radfahrer in der Operngasse weiter nur den Radweg benutzen dürfen - "unter Berücksichtigung der StVO, die auch für Pedalritter gilt - Stichwort Tempo bei Überfahrten", erinnert der Team Stronach Mandatar.

