ORF SPORT + am Pfingstwochenende mit Eishockey-WM und Handball-Liga-Austria-Finale

Am 18., 19. und 20. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Pfingstwochenende in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von den beiden Halbfinalspielen bei der Eishockey-WM (Schweiz - USA um 14.45 Uhr und Finnland - Schweden um 19.00 Uhr) und vom ersten Finalspiel in der Handball Liga Austria zwischen Alpla HC Hard und Fivers WAT Margareten um 17.25 Uhr, die Höhepunkte von den Tennis-Semifinalspielen beim "Internazionali BNL d'Italia" in Rom um 21.45 Uhr und das "Funsport-Magazin" mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 14.15 Uhr.

Live: Eishockey-WM 2013: Halbfinale 1: Finnland - Schweden (14.45 bis 17.25 Uhr)

Live: Eishockey-WM 2013: Halbfinale 2: Schweiz - USA (19.00 bis 21.45 Uhr)

Die Gastgeberländer Finnland und Schweden bestreiten das erste Halbfinale bei der Eishockey-WM. Kommentator der Halbfinalspiele ist Michael Berger. Analysiert werden die Spiele vom ehemaligen österreichischen Teamspieler Peter Znenahlik.

Am Samstag wird in der Sporthalle am See in Hard das erste Spiel der "Best-of-3"-Finalserie in der Handball Liga Austria angepfiffen. Titelverteidiger Alpla HC Hard empfängt Cupsieger Fivers WAT Margareten. Kommentator ist Bruno Schratzer.

Programmhighlights am Sonntag, dem 19. Mai, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Männer-Finale beim "Internazionali BNL d'Italia"-ATP-Turnier in Rom um 15.55 Uhr sowie vom Spiel um Platz drei (zeitversetzt um 18.30 Uhr) und dem Finale (20.15 Uhr) bei der Eishockey-WM 2013, die Höhepunkte vom Europacup-Match Innsbruck -Celtic Glasgow aus dem Jahr 1977 um 14.15 Uhr und Folge 11 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

Das "Internazionali BNL d'Italia" im Foro Italico in Rom ist eines von drei ATP-1000-Turnieren auf Sand. Kommentator ist Andreas Hofbauer, Kokommentator ist Alexander Antonitsch.

Live (zeitversetzt): Eishockey-WM 2013: Spiel um Platz drei (18.30 bis 20.15 Uhr)

Live: Eishockey-WM 2013: Finale (20.15 bis 22.45 Uhr)

Die Höhepunkte von der Allianz Traunseewoche und dem GC 32 Austria Cup um 20.15 Uhr, vom Trainingslager der ÖSV-Damen auf Mallorca um 20.45 Uhr, von den ITU World Triathlon Series in Yokohama um 21.15 Uhr und vom Beachvolleyball-Fuzhou Open um 22.15 Uhr sowie das "Funsport-Magazin" mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Montag, dem 20. Mai.

Der Traunsee war Schauplatz einer Weltpremiere. Für die im November 2012 in Dubai erstmals vorgestellten Hightech-Katamarane der "Great Cup 32"-Klasse wurde der "Lacus Felix" zur ersten Hochgeschwindigkeits-Rennstrecke, bei der die internationalen Teams in Wettfahrten gegeneinander antraten. Österreichs AEZ GC32 Sailing Team wurde von Multihull-Pro Andreas Hagara, Österreichs erstem Steuermann im America's Cup, pilotiert. Neben dem GC 32 Austria Cup bot die 10. Auflage der Allianz Traunsee Woche hochklassigen Segelsport in 15 internationalen Bootsklassen mit rund 250 Booten und über 650 Seglern aus ganz Europa.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 17. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

