Internationaler Tag gegen Homophobie: Schreuder fordert Antidiskriminierungsstelle auf Bundesebene

Grüne: Österreich ist noch weit von Gleichstellung entfernt

Wien (OTS) - Seit 2005 wird jeweils am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homophobie (engl. International Day Against Homophobia, IDAHO) begangen. Homosexualität ist in über 70 Ländern strafbar; in sieben Ländern (Iran, Sudan, Jemen, Mauretanien, Saudi-Arabien, sowie in den Schari'a dominierten Gebieten in Somalia und Nigeria) werden homosexuelle Handlungen mit der Todesstrafe belegt.

"So gesehen hat dieser Tag auch in den letzten Jahren nicht an Aktualität verloren," sagt Marco Schreuder Grüner Bundesrat und Sprecher der Grünen Andersrum. Einer aktuellen EU-Umfrage zufolge hat sich die Situation für Schwul, Lesben und Transgender Personen zuletzt sogar verschlechtert: Zwei Drittel der homo- und transsexuellen Menschen wagen es nicht, sich zu outen.

"Tatsache ist, dass wir nicht nur außerhalb von Europa ein Problem mit Homophobie haben. In den Niederlanden, wo 2001 als erster Staat der Welt die Ehe für homosexuelle Männer und Frauen geöffnet wurde, fühlen sich 20 Prozent der Befragten in Sportclubs, Krankenhäusern, bei der Wohnungssuche, beim Umgang mit Banken oder beim Ausgehen am Abend diskriminiert. Mehr als die Hälfte wagte es im Fall von Angriffen nicht, zur Polizei zu gehen. Das sollte uns zu denken geben", meint Schreuder und ergänzt: "Es bräuchte viel mehr konkrete Maßnahmen wie einen europäischen Aktionsplan gegen Diskriminierung."

Die Situation ist auch in Österreich trotz einiger kleiner rechtlicher Verbesserungen in den letzten Jahren noch weit von Gleichstellung und Schutz vor Diskriminierung entfernt. Schreuder fordert deshalb die Einrichtung einer bundesweiten Antidiskriminierungsstelle."Es ist kein Zufall, dass die Selbstmordrate in vielen Ländern unter lesbischen und schwulen Jugendlichen höher ist als unter heterosexuellen," sagt der Sprecher der Grünen Andersrum. "In Wien ist es gelungen eine Antidiskriminierungsstelle einzurichten, Homophobie und Diskriminierung machen jedoch nicht an den Bundesland-Grenzen halt. Es wäre höchste Zeit für eine bundesweite Anlaufstelle für Personen, die bedroht und diskriminiert werden einzurichten", sagt Schreuder.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at