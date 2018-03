"Zusammen:Österreich" - Staatssekretär Kurz mit Integrationsbotschaftern bei "Jugend am Werk" in Klagenfurt

Wien (OTS) - Am Freitag, 17. Mai 2013 war ZUSAMMEN:ÖSTERREICH zu Gast bei "Jugend am Werk" in Klagenfurt. Die Integrationsbotschafter erzählten vor den Jugendlichen aus ihrem Leben und darüber, wie sie in Österreich Karriere gemacht haben. Anschließend stellten sich Haris Bilajbegovic, Schauspieler, Stuntman, Autor und Regisseur, und Physiotherapeut Hanuna Valid gemeinsam mit Staatssekretär Sebastian Kurz den Fragen der Jugendlichen.

"Es ist notwendig, zu akzeptieren, dass der andere zwar anders ist, aber wir dennoch alle gleich sind. Das ist für uns bei 'Jugend am Werk' ein wichtiger Schwerpunkt", eröffnete Ing. Kurt Lasing, Geschäftsführer von "Jugend am Werk" die Veranstaltung.

"Uns ist es ein großes Anliegen, dass jeder Mensch die bestmögliche Ausbildung bekommt, egal wo er herkommt und welche Religion und Hautfarbe er hat", so Staatssekretär Sebastian Kurz zu Beginn der Diskussion: "Es geht darum, die Leistung der Menschen einzufordern, anzuerkennen und zu fördern."

Haris Bilajbegovic unterstrich die Worte des Staatssekretärs mit der Aussage:

"Durch Einsatz und Leistung kann man alles erreichen, egal, wo man her kommt. Man muss den eigenen Migrationshintergrund positiv sehen und als Chance nutzen."

Hanuna Valid fügte unterstützend hinzu: "Integration kann funktionieren, wenn von beiden Seiten der Wille und die Aufnahmebereitschaft gegeben sind."

