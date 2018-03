SP-Deutsch: FPÖ betreibt Stimmenfang mit Schießen und Waffen!

Einladung zur "Schießveranstaltung" ist politischer Skandal ersten Ranges

Wien (OTS/SPW) - "Gerade in Zeiten, wo selbst in den USA nach zahlreichen Tragödien über strengere Waffengesetze nachgedacht wird, sendet die FPÖ ein katastrophales Signal aus. Per Flugblatt lädt Gemeinderat Wolfgang Irschik, früher als Leibwächter von FPÖ-Obmann Strache bekannt, im Namen der Freiheitlichen Bezirksgruppe Floridsdorf zur 'Schießveranstaltung' mit der Pistole Glock 17 ein. Das Flugblatt ist nicht nur mit dem Wappen der Stadt Wien versehen, sondern auch mit einem Bild der Glock 17 geschmückt. Dabei haben Waffen und Schießen in unserer politischen Kultur absolut nichts verloren! Irschiks Vergleich von Waffengebrauch mit 'Dartwerfen' ist eine letztklassige Verharmlosung, die für sich selbst spricht", kritisierte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag scharf.****

"Die FPÖ-Einladung hat mit Sport nichts zu tun - vielmehr wird hier mit Pistolenschießen Stimmenfang betrieben. Daher hat auch der Heeressportverein Stammersdorf - wie in Erfahrung gebracht werden konnte - die Abhaltung der für 31. Mai 2013 angekündigten Schießveranstaltung untersagt", betonte Deutsch.

Höchst problematisch sei die "öffentliche Einladung zum Herumballern" noch aus einem anderen Grund, stellte Deutsch abschließend klar: "So werden vor allem jungen Menschen Waffen 'schmackhaft' gemacht - dabei sind amerikanische Zustände das Letzte, was wir in Österreich wollen! Irschik und die Wiener FPÖ agieren hier bar jeder Vernunft und lassen allen politischen Anstand vermissen." (Schluss) tr

