RfW-Krenn zu WB-Haubner: Aus einem "Belastungs-Saulus" wird nicht über Nacht ein "Entlastungs-Paulus"!

"Das einzige, was an ÖVP und Wirtschaftsbund in den letzten Jahren "schlagkräftig" war, waren die "Schläge", die die Wirtschaft einstecken musste."

Wien (OTS) - "Das einzige, was an ÖVP und Wirtschaftsbund in den letzten Jahren "schlagkräftig" war, waren die "Schläge", die die Wirtschaft einstecken musste. Die Bilanz von fast fünf Jahren SPÖVP-Regierung ist für Wirtschaftstreibende eine denkbar schlechte:

Sie besteht aus Belastungen und "Abzocke", so heute, RfW-Bundesobmann-Stellvertreter Matthias Krenn in Zusammenhang mit den heutigen Aussagen von WB-Generalsekretär Peter Haubner. "Aus einem "Belastungs-Saulus" wird nicht über Nacht ein "Entlastungs-Paulus!", so Krenn.

Die angebliche Partei der Wirtschaft ÖVP habe gemeinsam mit der SPÖ nicht nur eine Rekordarbeitslosigkeit, sondern auch Rekordsteuern zu verantworten. "Bei einer Steuer- und Abgabenlast, die am Ende des Tages auf 46 Prozent zusteuert, muss man wohl nicht mehr viel dazu sagen", so Krenn. "Und mit Maria Fekter und Reinhold Mitterlehner sitzen zwei WB-Mitglieder in der Regierung, die wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen entweder erfunden oder mitgetragen haben", betont Krenn. Dass WB-Generalskretär Haubner den Wirtschaftsbund unter diesen Voraussetzungen als "Kraft der Verantwortung" zu inszenieren versuche, sei "blanker Hohn": "Als ÖVP-Nationalrat hat Haubner gemeinsam mit seinen 17 WB-Nationalratskollegen all den Belastungen der letzten Jahre auch noch seinen Sanctus gegeben", so Krenn. "ÖVP und WB versuchen zwar sich als "Entfesselungskünstler" für die Wirtschaft zu inszenieren, in der Regierung wurde aber federführend daran mitgearbeitet, den Betrieben "Handschellen" anzulegen", so Krenn.

Steuerliche Entlastungen, weniger Bürokratie, ein besseres Bildungssystem, bessere Unternehmensfinanzierung oder Wachstumsimpulse - das brauche die Wirtschaft. "Nichts davon wurde in fast fünf Jahren umgesetzt. Nimmt man Peter Haubner beim Wort "erfolgreich ist, wer umsetzt" - waren die letzten fünf Jahre für die ÖVP und den WB der reine Misserfolg", so Krenn.

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW Österreich)

Tel.: 01 / 408 25 20 -14

http://www.rfw.at